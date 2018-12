Kanadában és az Egyesült Államokban is megtalálható a magyar szaloncukor.

Egy évben Magyarország 3500 tonna szaloncukrot vásárol és vélhetően el is fogyaszt. Az adat - mint Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetsége elnöke az InfoRádiónak elmondta - összecseng azokkal a kutatásokkal, amelyek szerint egy-egy háztartásra egy-egy kilogramm jut ebből az édességfajtából.

- folytatta Sánta, elárulva még, hogy

Árnövekedés Sánta véleménye szerint nincsen, az értékesítés viszont javul, a portfólió ugyanis folyamatosan megy a jobb minőségű termékek irányába.

Mi fán terem?

A szezonális édességek forgalma 10 milliárd forint felett lehet decemberben, az éves édességforgalom pedig a tavalyi 200 milliárd forintról 250 milliárd forintra nőhet. Az ünnepi forgalomban továbbra is a csokimikulás "áll az első helyen" (435 tonna, 8 millió darab); a háztartások 86 százaléka pedig szaloncukrot is vásárol karácsonyra, amelyből továbbra is a zselés a legkedveltebb, az alkoholos vagy a gesztenyés ugyanakkor nem annyira keresett - derült ki a Mi fán terem a szaloncukor? című sajtórendezvényen kedden, Budapesten. (MTI)