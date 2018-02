Budapesten indul a futárok Uberje

Kratochvill Dóra társaival elhatározta, hogy létrehozzák az online fuvarmegosztó platformot, a ViddL.hu-t. A hazai startup fiatalos, dinamikus és az Uberre emlékeztető üzleti modellt dolgozott ki: okostelefonon rendelhet, és a csomagját nyomon is követheti az ügyfél, a futárok pedig maguk választhatják ki a címeket, így maguknak osztják be a munkát.

A társalapító elmondta, hogy alapos piackutatással kezdték az üzleti modell kialakítását, és ennek alapján találták meg a kitörési pontot: az induló, speciális vagy réspiacon kereskedő, viszonylag kis forgalmú webshopok kiszolgálására összpontosítanak, mert ezek nemigen találnak szolgáltatót jelenleg. Fontos, hogy városon belüli modellt dolgoztak ki.

A nagy csomagküldők több raktár között mozgatják az árut, mielőtt a megrendelőhöz kerül. A ViddL közvetlenül köti össze a webshop raktárát az ügyféllel, ezzel is olcsóbb, gyorsabb lesz a folyamat. Manapság komoly probléma a futárhiány, ezért is szeretnének olyan vonzó közeget kialakítani, amellyel nemcsak más cégektől tudják átcsábítani futárokat, hanem növelni is tudják azoknak a körét, akik ezzel foglalkoznak. Ezt úgy szeretnék elérni, hogy rugalmas munkaidőt és teljesítményalapú bérezést biztosítanak majd nekik.

Egy webshop vagy akár egy magánszemély feltölti a csomagját, illetve annak adatait a ViddL online felületére, megadja, hogy mikorra szeretné kézbesíteni, és ekkor jelenik meg a csomag a futárok előtt. A kézbesítők önmaguk döntik el, hogy mely megrendeléseket szeretnék teljesíteni, és az útvonalat is önmaguk határozhatják meg.

Arra a kérdésre, hogy miként biztosítják a küldemények biztonságát – ha részmunkaidősökre, egyetemistákra, alkalmi futárokra is számítanak –, Kratochvill Dóra azt mondta, hogy minden regisztrált futárjelölttel személyesen beszélgetnek, szerződést kötnek. Emellett jelenleg is tárgyalnak a biztosítókkal, hogy egy partner kár esetén helytálljon a csomagért.

Az áraikat a jelenlegi szolgáltatók árai alá pozicionálják az alapszolgáltatás tekintetében. Ebbe azonban csak a csomag eljuttatása tartozik bele, egyhetes határidővel. Aki ennél rövidebb időre rendel, vagy a nap bizonyos meghatározott szakában várja a küldeményt – korán reggel vagy este –, a többletszolgáltatásért többet is fizet.

A ViddL sikeresen szerepelt a hazai startup-inkubációs programokban. A Hiventurestől, a Magyar Fejlesztési Bank kockázatitőkealap-kezelőjétől kaptak első körös, kilencmillió forintos befektetést. Most pályáznak a kö- vetkező körös befektetésre, harmincmillió forintra. A cég áprilisban tesztü- zemben kezdi meg futármegosztó szolgáltatását, május elején indul az éles üzem.

A vállalkozó azt mondta, hogy először a fővárosi piacra koncentrálnak, ott kívánják stabilizálni a működésüket, majd ezután a megyeszékhelyek, vidéki nagyvárosok kerülhetnek sorra. Terveik közt szerepel, hogy külföldön is kipróbálják magukat; elsősorban a térség országai jöhetnek szóba.

