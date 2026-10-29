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Elektromos autót tölt egy fiatal nő.
Nyitókép: Getty Images/24K-Production

Félezer kilométernyi töltés kevesebb mint negyed óra alatt? – új fejezet nyílhat az elektromos autózásban

Infostart

Egy kínai gyártó már meg is kezdte a száz kilowattórás szilárdtest-akkumulátorok sorozatgyártását, a technológia új távlatokat nyithat a gyorstöltésben.

Az elektromos autózással kapcsolatos egyik legfőbb visszatartó erő továbbra is a hosszadalmas töltés, azonban ez az akadály hamarosan ledőlhet – írja az Interesting Engineering cikke nyomán az Üzletem.hu.

A Svolt Energy csangcsoui üzemében megkezdődött ugyanis a „Dragon Armor” elnevezésű, 100 kWh kapacitású félszilárdtest-akkumulátor gyártása, amely a vállalat ígérete szerint a hatótáv-aggodalom végét jelentheti. Ennek az a különlegessége, hogy a hagyományos folyékony és a jövőbeli szilárd elektrolitok keverékét használja az ionok mozgatásához.

A 900 voltos architektúrára épülő rendszer támogatja az extrém, 6C mértékű gyorstöltést, amely lehetővé teszi, hogy mindössze 12 perc alatt 500 kilométernyi hatótávot töltsenek vissza a járműbe.

Ez felvet ugyan kérdéseket a túlmelegedéssel kapcsolatban, ám a mérnökök kifejlesztettek a problémára egy kettős folyadékhűtéses rendszert, az egység alsó és felső részét is ellátták hűtőrétegekkel.

A gyorstöltés okozta fizikai igénybevétel kezelésére saját fejlesztésű szétválasztó technológiát alkalmaznak, ami a nagy erejű energiafelvétel során stabilizálja az iontranszfert, miközben a szerkezeti integritást hatrétegű alvázvédelem garantálja. A gyártó szerint így a váz a kínai nemzeti biztonsági szabvány által megkövetelt ütésállóság háromszorosát nyújtja.

Szintén biztatóak a tartósságra vonatkozó adatok: több mint 3000 töltési ciklust sikerült elérnie a fejlesztőknek.

Ez a gyakorlatban több mint egymillió kilométernyi futásteljesítményt jelenthet az autó teljes élettartama alatt.

A Svolt stratégiája szerint a félszilárdtest-akkumulátor nem csupán átmeneti megoldás, hanem a következő évek meghatározó technológiája marad. A vállalat célja az, hogy az innovatív megoldás árban is azonnal felvegye a versenyt a hagyományos folyékony lítium-ion cellákkal, ami jelentős előrelépés a korábbi, 2027-re jósolt iparági várakozásokhoz képest.

A vállalat vezetősége megerősítette, hogy már több – egyelőre meg nem nevezett – autógyártó le is kötötte az új típusú csomagokat.

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Kezdőlap    Életmód    Félezer kilométernyi töltés kevesebb mint negyed óra alatt? – új fejezet nyílhat az elektromos autózásban

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Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
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