A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint november 22-én a három égitest közel egyenlő szárú, tompaszögű háromszöget alkot. A jelenséget hajnali fél hat körül, a déli égbolton, mintegy 55 fokkal a horizont fölött lehet megfigyelni. A háromszög jobb csúcsán a fényesen ragyogó Jupiter, tőle balra a vöröses Mars, a bal alsó csúcson pedig a kékesfehér Regulus látszik majd.

November 25-én hajnalban a három égitest már derékszögű háromszöget rajzol ki az égen. Ekkor a Mars a háromszög bal oldalára kerül, és a Regulushoz is közelebb látszik majd, mintegy 1,8 fokkal lesz alatta.

A szakemberek szerint

az együttállás alakulását már november 20-tól érdemes követni,

mivel a Mars és a Jupiter látszólagos elmozdulása miatt a háromszög formája napról napra változik. A jelenség megfigyelésére hajnalban, lehetőleg napkelte előtt, hat óráig van lehetőség. Az égitestek szabad szemmel is jól elkülöníthető lesznek eltérő fényességük és színük miatt.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló közlése szerint a mostani együttállás különlegessége, hogy a Mars, a Jupiter és a Regulus hasonló közelségben legközelebb 2062. szeptember 28-án lesz látható ismét az égbolton. Akkor a három égitest még szorosabb alakzatot alkot majd, de alacsonyabban helyezkedik el a hajnali égbolton.

A különleges jelenség alkalmából a Svábhegyi Csillagvizsgáló rendhagyó hajnali észlelőprogramot szervez, amelyen szakértő csillagászok vezetésével, távcsöveken keresztül a Mars, a Jupiter, valamint a Vénusz és a Merkúr is megfigyelhető lesz.

A programról és a jegyvásárlásról a csillagvizsgáló honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.