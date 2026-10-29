Erős szél és záporeső, de nem mindenhol – előrejelzés

Csütörtökön a ködfoltok feloszlása után általában közepesen vagy erősen felhős idő várható. Helyenként gyenge eső, záporeső előfordulhat. Főként az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, de főként a Dunántúlon tartósabban borult tájak is lehetnek. Délen helyenként eső előfordulhat. Az északi, északkeleti szél néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +10, a csúcsérték 10, 15 fok között alakul.