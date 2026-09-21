A Manchester City és a Brighton érdemli a legjobb bizonyítványt eddig a Premier League-ben

Arsenal: Stabilan kezdte a harcot a címvédésért, bár a Sunderland elleni meccsen megúszott egy büntetőt. A Brighton viszont ízekre szedte. 7

Aston Villa: Vannak jelei annak, hogy jó irányba halad, miután az átigazolási időszakban számos kulcsjátékost veszített el. 6

Bournemouth: Ha a mérkőzések csak 80 percig tartanának, a „Cseresznyések” a tabella élmezőnyében lennének. El kell kerülnie a hajrában kapott gólokat. 6

Brentford: Lenyűgöző, veretlen szezonkezdés során könnyedén legyőzték a Spurst és a Chelsea-t. Vajon képes lesz tartani a formát és harcba szállni az európai kupaszereplésért? 8

Brighton: A szórakoztató futball királyai: öt élvonalbeli meccsen 16 gólt szereztek, köztük hármat a bajnok Arsenal ellen. Élmény nézni a játékukat. 9

Chelsea: Xabi Alonso irányításával erős rajt után a „Kékek” elveszítettek legutóbbi három meccsükből kettőt – a Brentford pedig teljesen szétszedte őket. Vajon tényleg jó irányba haladnak? 6

Coventry City: Hallani lehetett a megkönnyebbülés sóhaját a vendégszektorban a Nottingham Forest elleni szombati meccsen. Vajon Frank Lampard csapata lendületet vesz a győzelem után? 6

Crystal Palace: Van még hova fejlődni az egy győzelem és három vereség után. 5

Everton: Bár az átigazolási időszakot legszívesebben elfelejtenék, David Moyesnak sikerült nehezen legyőzhető csapattá formálnia a gárdát. 6

Fulham: Értékes döntetlenek a Liverpool és a Manchester United ellen, de szüksége lenne egy győzelemre. A válogatott szünet utáni menetrend – Ipswich (idegenben), majd Hull (otthon), Coventry (idegenben) és Crystal Palace (otthon) – reményt adhat a csapatnak. 5

Hull City: Kiváló eredmény nyolc pontot szerezni az első öt nehéz mérkőzésen; többek között legyőzte a Manchester Unitedet, és döntetlent játszott az Aston Villával és a Chelsea-vel. 8

Ipswich Town: Védekezésben sebezhető, de a Sunderland és a Crystal Palace ellen a hajrában szerzett győztes gólok hat pontot hoztak a konyhára, és bizonyították a csapat küzdőszellemét. 5

Leeds United: Ötödik hely a bajnokságban, veretlenség és holtversenyben a legjobb védekezési mutató. A Newcastle elleni, remek, 4–1-es győzelemmel megmutatta, mire képes. 7

Liverpool: A Vörösök veretlenek, de messze vannak a csúcsformájuktól. Az elmúlt három mérkőzésükön nem kaptak gólt, ám ennél többet várnak Andoni Iraola csapatától. 6

Manchester City: Öt bajnoki mérkőzés, öt győzelem. Sikerült nyerniük a Manchester United otthonában, annak ellenére, hogy az első félidő derekán emberhátrányba kerültek. Erling Haaland már vezeti a góllövőlistát, a City szurkolói bajnoki címet érő menetelést várnak el a csapattól. 9

Manchester United: Kiábrándító teljesítmény: vereség a Hull ellen, és döntetlen a tabella utolsó helyén álló Fulham otthonában. Eddigi egyetlen győzelmét az Ipswich ellen aratta, az Everton elleni sikertől pedig egy késői egyenlítő gól fosztotta meg a Vörös Ördögöket. 4

Newcastle United: Vegyes teljesítmény az új menedzser, Matthias Jaissle irányítása alatt. A Szarkák meggyőzően játszottak a Liverpool elleni döntetlen alkalmával és magabiztosan nyertek a Tottenham otthonában, ugyanakkor borzalmasan teljesítettek a Leeds elleni vereség során – bár a Hull legyőzésével jól reagáltak a kudarcra. 6

Nottingham Forest: Legjobb eredményeit idegenben érte el: döntetlen a Liverpoollal, és nyert az Aston Villa otthonában. Hazai formája azonban komoly aggodalomra ad okot: a City Groundon lejátszott három mérkőzésen még gólt sem szerzett, és mindössze egy pontot gyűjtött. 5

Sunderland: A 2025–2026-os szezonban elért hetedik helyezés után a Sunderland szurkolói jobb idénykezdésben reménykedtek. A „Fekete Macskák” tisztességesen helyt álltak az Arsenal és a Manchester City ellen, ám mindkét mérkőzést elveszítették. 5

Tottenham Hotspur: A nyáron elköltött több mint 300 millió font ellenére a Spurs gyengén teljesít; az első négy bajnoki mérkőzésén egyetlen gólt sem szerzett. A szurkolók azonnali javulást várnak el a válogatott szünetet követően. 2