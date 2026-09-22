Autópályás összeglista: 2037-ig több mint 50 milliárdot költene a kormány bizonyos célokra

A kormányhatározat alapján a pénzügyminiszter a közlekedési és beruházási miniszter bevonásával gondoskodik 630 millió forint biztosításáról az érintett szakaszokon történő feladatellátás idei finanszírozása érdekében.
A 2027 és 2037 közötti időszakban a kormány 53,67 milliárd forintot tervez erre a célra, ezen belül
- 2027-ben 2,87 milliárd,
- 2028-ban 3,1 milliárd,
- 2029-ben 3,3 milliárd,
- 2030-ban 3,8 milliárd,
- 2031-ben 4 milliárd,
- 2032-ben 4,3 milliárd,
- 2033-ban 4,6 milliárd,
- 2034-ben 6,3 milliárd,
- 2035-ben 6,7 milliárd,
- 2036-ban 7,1 milliárd,
- 2037-ben pedig 7,6 milliárd forintot.
Minden évben a meghatározott összeg lehet a kötelezettségvállalás felső korlátja.
A közlekedési és beruházási miniszter a kormányhatározat értelmében kezdeményezi az M6 autópálya és az M8 autópálya érintett szakaszainak üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását.