Autópályás összeglista: 2037-ig több mint 50 milliárdot költene a kormány bizonyos célokra

A kormányhatározat alapján a pénzügyminiszter a közlekedési és beruházási miniszter bevonásával gondoskodik 630 millió forint biztosításáról az érintett szakaszokon történő feladatellátás idei finanszírozása érdekében.

A 2027 és 2037 közötti időszakban a kormány 53,67 milliárd forintot tervez erre a célra, ezen belül

2027-ben 2,87 milliárd,

2028-ban 3,1 milliárd,

2029-ben 3,3 milliárd,

2030-ban 3,8 milliárd,

2031-ben 4 milliárd,

2032-ben 4,3 milliárd,

2033-ban 4,6 milliárd,

2034-ben 6,3 milliárd,

2035-ben 6,7 milliárd,

2036-ban 7,1 milliárd,

2037-ben pedig 7,6 milliárd forintot.

Minden évben a meghatározott összeg lehet a kötelezettségvállalás felső korlátja.

A közlekedési és beruházási miniszter a kormányhatározat értelmében kezdeményezi az M6 autópálya és az M8 autópálya érintett szakaszainak üzemeltetéséről szóló koncessziós szerződés módosítását.