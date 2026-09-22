500 millió felett a kormány dönt – a nemzetközi sportesemények szervezésén is változtat a kormány

A vonatkozó kormányrendelet alapján a jövőben a sportági szövetségek feladata lenne a nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események előkészítése, megpályáztatása, megszervezése és lebonyolítása. A nemzetközi sportesemények költségvetési támogatásáról 500 millió forint alatt a sportpolitikáért felelős miniszter, 500 millió forint felett pedig a kormány döntene. A kormányrendelet csökkentené a sportesemények megrendezésében és támogatásában résztvevő szereplők számát, és pontosan meghatározná az eljárást, különválasztva a két év múlva és a két éven belül sorra kerülő tervezett rendezvényeket – olvasható a kormany.hu oldalon.

A nagyobb költségvetési támogatást élvező sportesemények szervezőinek részletes költségvetési tervet kellenne készíteniük előzetesen, és ettől eltérni csak indoklással lehetne.

A sportesemények rendezésével eddig foglalkozó Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) ezentúl csak operatív és lebonyolítási feladatokat látna el, ha a sportági szövetségek vagy a miniszter felkéri erre az ügynökséget. A kormány szerint a NRÜ korábbi döntés-előkészítési, irányítási, beszerzési, támogatásnyújtási és jóváhagyási jogkörei nehezítették a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, ezért ezek a tevékenységei megszűnnének.

Az összegzés szerint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) is részt vehetne a sportesemények szervezésében, de ezentúl széles szakmai, engedélyezési, tanácsadási, rendezvényszervezési, támogatásnyújtási és szponzorációs jogkörei nem lennének. A hivatal a jövőben többnyire a kommunikációs és fejlesztési igények nyilvántartásával és a központosított beszerzési eljárások lefolytatásával foglalkozina majd. Az NKOH irányítása és felügyelete a korábbi Miniszterelnökséget vezető minisztertől a belügyminiszterhez kerülne.

A kormányrendelet célja, hogy egyértelmű felelősségi viszonyokat teremtsen, és ellenőrizhetővé tegye az ilyen eseményekre fordított közpénz felhasználását. Az idei sporteseményeket nem érintené a változások, de a 2026 után esedékes rendezvények szervezése és lebonyolítása már a sportért felelős miniszter és a sportági szövetségek feladata lenne.

Az új szabályozás 2027-ben négy nemzetközi sporteseményt érintene: a vizes világbajnokságot, a Gyorsasági és Para Kajak-Kenu Világbajnokságot, a Női Kézilabda Világbajnokságot és az Öttusa Világbajnokságot.