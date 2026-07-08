ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.23
usd:
311.12
bux:
0
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Sony PlayStation játékkonzol logója egy molinón.
Nyitókép: Pexels

Rossz hír a PlayStation-felhasználóknak, bukhatják a pénzüket

Infostart

Nem tudott megegyezni a Sony és a Studio Canal, így a stúdió filmjei törölve lesznek a játékkonzolokról, még akkor is, ha a felhasználó már kifizette őket.

Ezúttal nem egy drága játék váratlan leállítása miatt maradnak hoppon a játékkonzol-tulajdonosok, hanem a digitálisan megvásárolt filmek miatt. Nem sikerült ugyanis újabb tartalomlicenc-megállapodást kötnie a Sonynak és a Studio Canalnak, ami miatt szeptember 1-től a stúdió több száz filmje fog eltűnni a PlayStation készülékekről – írja az Eurogamer híradása nyomán a hvg.hu.

Olyan címeket is érint a törlés, mint a Terminátor, vagy A szavasvadász.

A Sony levélben tájékoztatja az érintett felhasználókat a változásról. A filmeket korábban a cég online áruházából lehetett megvásárolni, és most a megtekintés lehetőségét is felszámolják, így hiába adott pénzt akár több filmért is.

A szaklap kiemeli, hogy a Sony a levélben még csak elnézést sem kért a felhasználóktól a kellemetlenség miatt:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Rossz hír a PlayStation-felhasználóknak, bukhatják a pénzüket

film

megállapodás

felhasználó

sony

playstation

játékkonzol

studio canal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy mínuszban Dél-Korea - De mi jön Európában és Amerikában?

Nagy mínuszban Dél-Korea - De mi jön Európában és Amerikában?

Tegnap az amerikai tőzsdéken adták a tech-papírokat, ezt követően az ázsiai tőzsdéken felemás a hangulat ma reggel, de a dél-koreai tőzsde ezúttal is látványosan kilóg lefelé a sorból. Ez azt vetíti előre, hogy a világ többi pontján is fokozódhat a technológiai cégekre nehezedő nyomás.  Ami a gazdasági eseményeket illeti, az Egyesült Államokból a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve érkezik. A dokumentumból a befektetők arra kereshetnek választ, hogyan értékelik a döntéshozók az inflációs és munkaerőpiaci folyamatokat, illetve mekkora támogatottsága lehet egy későbbi kamatváltoztatásnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról

Te is ilyen gyógyszert szedsz? Nem is ülhetnél volán mögé: ezt kevesen tudják a gyakran használt tablettákról

Vannak olyan betegségek is, amelyeknél éppen a megfelelően beállított gyógyszeres kezelés teszi lehetővé a biztonságos közlekedést.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran trade strikes after tankers hit in Strait of Hormuz

US and Iran trade strikes after tankers hit in Strait of Hormuz

The US military says it hit missile sites and command centres while Iran says it attacked US bases.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 05:48
A tolvajoknak elég egyetlen pillantás – így válhat célponttá az autója
2026. július 8. 05:24
Alapvető változás előtt áll az Android, minden felhasználót érinteni fog
×
×