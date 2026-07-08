Rossz hír a PlayStation-felhasználóknak, bukhatják a pénzüket

Ezúttal nem egy drága játék váratlan leállítása miatt maradnak hoppon a játékkonzol-tulajdonosok, hanem a digitálisan megvásárolt filmek miatt. Nem sikerült ugyanis újabb tartalomlicenc-megállapodást kötnie a Sonynak és a Studio Canalnak, ami miatt szeptember 1-től a stúdió több száz filmje fog eltűnni a PlayStation készülékekről – írja az Eurogamer híradása nyomán a hvg.hu.

Olyan címeket is érint a törlés, mint a Terminátor, vagy A szavasvadász.

A Sony levélben tájékoztatja az érintett felhasználókat a változásról. A filmeket korábban a cég online áruházából lehetett megvásárolni, és most a megtekintés lehetőségét is felszámolják, így hiába adott pénzt akár több filmért is.

A szaklap kiemeli, hogy a Sony a levélben még csak elnézést sem kért a felhasználóktól a kellemetlenség miatt: