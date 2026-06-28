Szakértő: a gyermekek vakációja szóljon az idegrendszeri regenerációról is!

Hosszú hónapokon át tartó komoly mentális terhelés után a nyári vakáció legyen a fiataloknak egy regenerációs időszak, ezért a szünet se a végtelen kütyüzésről, online alkalmazások pörgetéséről szóljon – hívja fel a figyelmet Bereczki Enikő. A generációkutató, mentálhigiénés szakember az InfoRádióban elmondta: a mai alfa generációs gyermekek (2010 után születettek) és az egy generációval idősebb, Z generációs tizen- és huszonévesek sokkal gyorsabb, ingerterheltebb világban nőnek fel, mint a szüleik generációja.

A tanév lezárásával megkezdődött a szünidő, és a szakértő szerint nagyon hasznos lenne, hogyha a következő időszak egy olyan regenerációs periódus lenne, amikor a gyermekek „leteszik egy időre a mentális terheket is”. Kiemelte, hogy a Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrég készített egy európai felmérést, melynek keretében 11-15 éves tanulókat vizsgáltak, és igen nagy arányban számoltak be arról a megkérdezettek, hogy az iskolai terhelés az egyik legnagyobb stresszforrás számukra.

A felmérés résztvevői közül többen küzdöttek olyan pszichoszomatikus tünetekkel, mint az alvási nehézségek, fejfájás, szorongás tanév közben.

A diákoknak hosszú hónapokon keresztül jelentős elvárásoknak kell megfelelniük, ami sokaknak nagyon kimerítő, nyomasztó.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán is végeztek hasonló kutatást, de egyetemisták megkérdezésével. A többség ennél a felmérésnél is azt jelezte, hogy jelentősen megnövekedett a tanulmányi stressz megélése, és emiatt gyakoribbá vált náluk a szorongás, illetve a túlterheltség. Bereczki Enikő szerint ezek a kutatások is azt jelzik, hogy a fiataloknak nyáron szükségük van mentális regenerációs időszakra.

Mit engedjen és mit ne engedjen a szülő?

Meg kell találni azokat a tevékenységeket, kikapcsolódási lehetőségeket, amelyek valóban a pihenést szolgálják és az idegrendszer regenerációját segítik. A generációkutató azt tapasztalja, sokan abból indulnak ki, hogy a szünidőben hagyni kell a gyermeket. Mint mondta, gyermekkorában vele sem foglalkoztak különösebben sokat a szülei nyáron, ezért összejárt a barátaival, együtt töltötték az időt, sok közös kalandban, élményben volt részük, nem otthon ültek a szobában. Ma már más a helyzet. Az alfa generáció tagjai is összejárnak, de már az online térben. Bereczki Enikő ugyanakkor figyelmeztetett: ezt egyáltalán nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel sokszor ez a társas kapcsolatoknak a tere, mert megváltozott a világ.

Sok esetben azért vált ki nagy ellenállást, hogyha a szülők nyáron egyik pillanatról a másikra drasztikusan kijelentik, nincs több kütyüzés, mert ezzel a barátaiktól zárják el a gyermekeket.

Azt is nagyon fontos figyelembe venni, melyik korosztályról van szó. A mentálhigiénés szakember kiemelte: már az óvodáskorúak többsége is használ tabletet vagy okostelefont, egyes kutatások szerint 60 százalékuk kap a kezébe ilyen eszközt. Az ő esetükben viszont a WHO ajánlása szerint nem tanácsos fél óránál több kütyüzést megengedni, és azt az időt, amit képernyő előtt töltenek, szülői jelenléttel ajánlott biztosítani.

A WHO szerint kisiskolás korban sem javasolt napi egy óránál több időt nyomkodni a telefont. Bereczki Enikő megjegyezte: ennél a korosztálynál még fokozatosan lehet monitorozni, illetve szabályokat, kereteket felállítani, és hogyha ők így nőnek fel, akkor talán nyáron sem lesz szokatlan számukra, hogy a korlátozás a szünet alatt is marad.

Ha viszont kisiskolás korban nincs ilyen szabályozás a családban, akkor kamaszként már sokkal nehezebben lehet hatni a fiatalokra.

Ennek egyik fő oka, hogy társas nyomás is van az osztálytársak, barátok részéről, és ha azt látja egy fiatal, hogy körülötte mindenki telefonozik, akkor nem akar kiesni ebből a körből, így ő is ilyen tevékenységeket kezd el végezni.

Szükséges a szabályozás, de ésszel

A szakértő szerint itt is érdemes nyáron a fokozatosságra törekedni, és nem jó, ha a szülők szabályozás nélkül hagyják a képernyő előtt ülni a tizenéves fiatalokat, kiskamaszokat. A megfelelő bioritmus tartása miatt fontos, hogy az alvás nyugodt legyen, közvetlenül lefekvés előtt és az alvást megszakítva nem ajánlott telefonozni. Ugyanez igaz az étkezésre és a közös, családi beszélgetésekre, filmnézésre, egyéb programokra. „Lehetőleg legyen minél több olyan tevékenység, amikor nem görgetik folyamatosan a gyermekek az eszközüket, ilyenkor meg kell kérni őket, hogy tegyék el a telefont” – tette hozzá a szakértő.

A képernyőmentességnél a fokozatosság elve nagyon fontos, ezért kerülni kell a drasztikus vagy azonnali megvonást, büntetést.

Bereczki Enikő szerint tartható kereteket kell megszabni, továbbá a képernyőhasználatot kiváltó, más tevékenységet kell keresni, ami csökkentheti az ingereket és visszaadhatja a fiatalok számukra a biztonságérzetet, és ez az idegrendszer szempontjából feltöltődést jelenthet. Olyan egyszerű, hétköznapi tevékenységekre lehet gondolni, mint például a színezés, a rajzolás, közös sütés-főzés, kirándulás, természetjárás. Ezek mind-mind csökkentik a stresszt, ezért a generációkutató szerint érdemes minél többször kimenni a szabadba, sétálni egy nagyot, biciklizni, közösen sportolni vagy megfigyelni a természetet. A kisebb elvonulások vagy a nyugodt beszélgetések lelassítják a napirendünket, ami sokat segíthet a regenerálódásban.

Bereczki Enikő A Rejtélyes Z generáció című könyvében is annak a fontosságára hívja fel a szülők figyelmét, hogy ne csak a gyermekeik jó barátai akarjanak lenni, hanem arra is ügyeljenek, hogy kiszámítható keretek legyenek, amelyek nyáron is nagyon fontosak. Mint mondta, egy szülőnek nem szabad rosszul éreznie magát azért, mert meghúz bizonyos határokat, még akkor sem, hogyha ez ellenállást vált ki a gyermekből, hanem az a jó, ha bátran felvállalja az észszerű korlátozásokat még a nyári szünetben is, közösen megbeszélve ennek a miértjét.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.