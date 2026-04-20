A gyerekek hangjára vadásznak az AI-csalók

A technológia fejlődésével a bűnözőknek már nincs szükségük hosszú hangfelvételekre: szakértői vélemények szerint 4 és 10 másodperc közötti minta elegendő egy hiteles hangmásolat elkészítéséhez - olvasható a sonline.hu-n.

A csalók a mintákat gyakran közösségi médiába feltöltött videókból vagy gyanútlanul felvett, adategyeztetésnek álcázott hívásokból szerzik meg. A megtévesztést fokozza a hívószám-hamisítás (úgynevezett tükörhívás), amellyel elérik, hogy

a gyermek telefonján a hívó félként valóban a szülő neve és telefonszáma jelenjen meg.

A csalók nem sokat törődnek azzal, hogy az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendelete és a GDPR értelmében a hozzájárulás nélkül rögzített és feldolgozott hang biometrikus adattal való visszaélésnek minősül.

A technológiai védekezés mellett a tudatosság a legfontosabb: javasolt egy titkos családi jelszó bevezetése, amelyet csak a közeli hozzátartozók ismernek.

Gyanús, ismeretlen forrásból érkező hívások esetén célszerű a beszélgetést mielőbb megszakítani a hangminta-szerzés megelőzése érdekében.

Bár a magyar szolgáltatók folyamatosan fejlesztik szűrőrendszereiket a hálózati visszaélések ellen, az Európai Bizottság 2026-os vizsgálatai is rámutatnak, hogy a kiskorúak MI-alapú manipulálása elleni fellépés kiemelt biztonsági prioritássá vált.