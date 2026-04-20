2026. április 20. hétfő Tivadar
Artificial intelligence music and sound concept. Represented with digital circuits and advanced algorithms in a high-tech setting, showcasing modern technological advancements and innovation
Nyitókép: da-kuk/Getty Images

A gyerekek hangjára vadásznak az AI-csalók

Az informatikai szakemberek és a hatóságok a mesterséges intelligencia (MI) alapú hangklónozás veszélyeire figyelmeztetnek. A kiberbűnözők legújabb módszere szerint mindössze néhány másodpercnyi hangminta alapján képesek élethűen reprodukálni a szülők hangját, hogy így tévesszék meg a kiskorúakat.

A technológia fejlődésével a bűnözőknek már nincs szükségük hosszú hangfelvételekre: szakértői vélemények szerint 4 és 10 másodperc közötti minta elegendő egy hiteles hangmásolat elkészítéséhez - olvasható a sonline.hu-n.

A csalók a mintákat gyakran közösségi médiába feltöltött videókból vagy gyanútlanul felvett, adategyeztetésnek álcázott hívásokból szerzik meg. A megtévesztést fokozza a hívószám-hamisítás (úgynevezett tükörhívás), amellyel elérik, hogy

a gyermek telefonján a hívó félként valóban a szülő neve és telefonszáma jelenjen meg.

A csalók nem sokat törődnek azzal, hogy az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendelete és a GDPR értelmében a hozzájárulás nélkül rögzített és feldolgozott hang biometrikus adattal való visszaélésnek minősül.

A technológiai védekezés mellett a tudatosság a legfontosabb: javasolt egy titkos családi jelszó bevezetése, amelyet csak a közeli hozzátartozók ismernek.

Gyanús, ismeretlen forrásból érkező hívások esetén célszerű a beszélgetést mielőbb megszakítani a hangminta-szerzés megelőzése érdekében.

Bár a magyar szolgáltatók folyamatosan fejlesztik szűrőrendszereiket a hálózati visszaélések ellen, az Európai Bizottság 2026-os vizsgálatai is rámutatnak, hogy a kiskorúak MI-alapú manipulálása elleni fellépés kiemelt biztonsági prioritássá vált.

Orbán Zoltán: egyszerű módszerekkel segíthető a fecskeállomány visszaerősödése
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tájékoztatása szerint hazatérő fecskéinknek az idei aszályos tavaszon ismét nehéz vagy éppen lehetetlen sarat találniuk, amivel tatarozhatnák vagy megépíthetnék fészkeiket. Körülbelül kétmillió fecske hiányzik az országból minden augusztusban, ennek két globális és két hazai oka van.
Támadásba lendült Oroszország, a Kreml nem valami biztatóan nyilatkozott a békéről – Orosz-ukrán háborús híreink vasárnap

Mára virradóra az orosz erők közel 20 alkalommal támadták Dnyipro három járását drónok és tüzérség bevetésével, ezt Olekszandr Hanzsa, a megye katonai közigazgatási vezetője közölte. Egy ember megsebesült. Hanzsa szerint Nyikopol járásban a támadások célpontjai Nyikopol, Cservonohrihorivka, Mirove és Pokrovszk települések voltak. Az észak-ukrajnai Csernyihiv városát is hatalmas dróntámadás érte az Ukrinform tudósítása szerint, itt robbanásokat hallottak, és drónbecsapódásról is érkeztek jelentések. A lezuhant drón két lakóházban és egy oktatási intézményben okozott károkat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tegnap kijelentette, Moszkva "pozitívan értékeli az isztambuli tárgyalások újraindításának lehetőségét", azonban a "tárgyalások újraindításának kérdése nem az elsődleges prioritásunk". Cikkünk folyamatosan frissül.

Nem az AI veszi el a munkánkat

Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon

US intercepts and seizes Iranian-flagged cargo ship, Trump says

Tehran vows retaliation soon for what it calls an "act of armed piracy", which comes as the US prepares for a second round of talks.

2026. április 19. 05:55
2026. április 18. 07:00
