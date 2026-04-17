2026. április 17. péntek Rudolf
Nyitókép: Unsplash.com

Sokan lélegezhetnek fel a YouTube újítása láttán

A fejlesztésnek egyaránt örülhetnek azok, akik szeretnének lejönni az addiktív Shorts videókról, és azok is, akiket idegesít, hogy ezek megjelennek a folyamukban.

A YouTube egyik nagy frissítése volt az elmúlt években a rövid formátumú Shorts videók beépítése a felületre, amivel sokakat még tovább a mobiljuk képernyőjéhez lehetett tapasztani. Most azonban egy frissítésnek köszönhetően bárki megszabadulhat ezektől – írja az Engadget híradása nyomán a 24.hu.

Pár hónapja jelent meg az első, Shorts videókat korlátozó intézkedés, amikor időzítőt lehetett beállítani, meddig lehet maximum pörgetni a videókat.

Az újítással viszont már minimalizálni is lehet ezek jelenlétét a hírfolyamban.

A felhasználó kiválaszthatja ezt az opciót, ami után egy jelzés jelenik majd meg, amely szerint kevesebb rövid videó jelenik majd meg. Ezzel a lap tapasztalatai szerint szinte nullára lehet csökkenteni a számukat.

Továbbá a YouTube már arra is lehetőséget biztosít, hogy a felhasználó nulla percben maximalizálja a Shorts videók megtekintési idejét, ez is segíthet meggátolni a pörgetést.

Ha azt akarjuk, hogy a Shorts videók egyáltalán ne jelentsenek csábítást, ahhoz a YouTube mobilalkalmazás Beállítások oldalára kell menni. Itt ki kell választani az Időgazdálkodás lehetőséget, és a „Napi korlátok” részhez pörgetni, ahol megtalálhatjuk „A Shorts-feed korlátja” opciót. Itt kell a 0 lehetőséget kiválasztani.

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka" – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

Trump bejelenetette: Amerika többé nem segíti ezt a NATO-szövetségest

Olaszország nem segíti az Egyesült Államokat, ezért Washington sem segíti többé Olaszországot – írta ki Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök.

Méregdrága lett a tavasz luxuszöldsége: itt még féláron megszedheted magad - indul a szezon

A spárga ára 2026-ban látványosan emelkedett: 4000-5000 forint körül alakul a kilónkénti ár, aki azonban hajlandó lehajolni érte, szedd magad akciókban kedvezőbben juthat hozzá.

Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says 'very close' to deal with Iran

US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

