Sokan lélegezhetnek fel a YouTube újítása láttán

A YouTube egyik nagy frissítése volt az elmúlt években a rövid formátumú Shorts videók beépítése a felületre, amivel sokakat még tovább a mobiljuk képernyőjéhez lehetett tapasztani. Most azonban egy frissítésnek köszönhetően bárki megszabadulhat ezektől – írja az Engadget híradása nyomán a 24.hu.

Pár hónapja jelent meg az első, Shorts videókat korlátozó intézkedés, amikor időzítőt lehetett beállítani, meddig lehet maximum pörgetni a videókat.

Az újítással viszont már minimalizálni is lehet ezek jelenlétét a hírfolyamban.

A felhasználó kiválaszthatja ezt az opciót, ami után egy jelzés jelenik majd meg, amely szerint kevesebb rövid videó jelenik majd meg. Ezzel a lap tapasztalatai szerint szinte nullára lehet csökkenteni a számukat.

Továbbá a YouTube már arra is lehetőséget biztosít, hogy a felhasználó nulla percben maximalizálja a Shorts videók megtekintési idejét, ez is segíthet meggátolni a pörgetést.

Ha azt akarjuk, hogy a Shorts videók egyáltalán ne jelentsenek csábítást, ahhoz a YouTube mobilalkalmazás Beállítások oldalára kell menni. Itt ki kell választani az Időgazdálkodás lehetőséget, és a „Napi korlátok” részhez pörgetni, ahol megtalálhatjuk „A Shorts-feed korlátja” opciót. Itt kell a 0 lehetőséget kiválasztani.