Havat tart egy nő a kezében.
Készülhetünk a havazásra

Infostart

Megmaradó hóra azért még ne számítsunk, de hétfő este már hópelyhek vegyülhetnek az esőcseppek közé.

Izgalmakkal teli időjárással indul a hét, északnyugat felől ugyanis egy markáns hidegfront érkezik, ami erős, viharos szelet, esőt, záporokat, sőt zivatarokat hoz magával – emlékeztet az Időkép.

A front mögött a délutáni órák második felében kezdődik meg a magasabb légrétegekben a hideg, fagyos levegő beáramlása.

Az esti, késő esti órákban az érkező fagyos légtömeg átfedésbe kerülhet a távozó csapadékmezővel, így a magasabb hegycsúcsokon havas eső, havazás válthatja az esőt.

A szánkókat egyelőre pihentethetjük, megmaradó hóra most még nem kell számítani, látványhavazásra van esély – olvasható.,

