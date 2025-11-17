Készülhetünk a havazásra

Izgalmakkal teli időjárással indul a hét, északnyugat felől ugyanis egy markáns hidegfront érkezik, ami erős, viharos szelet, esőt, záporokat, sőt zivatarokat hoz magával – emlékeztet az Időkép.

A front mögött a délutáni órák második felében kezdődik meg a magasabb légrétegekben a hideg, fagyos levegő beáramlása.

Az esti, késő esti órákban az érkező fagyos légtömeg átfedésbe kerülhet a távozó csapadékmezővel, így a magasabb hegycsúcsokon havas eső, havazás válthatja az esőt.

A szánkókat egyelőre pihentethetjük, megmaradó hóra most még nem kell számítani, látványhavazásra van esély – olvasható.,