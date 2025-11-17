ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 17. hétfő Gergő, Hortenzia
Beautiful Lake Neusiedl ( (Podersdorf am See,Ferto-to hungarian name), Burgenland-Austria
Nyitókép: Remedios/Getty Images

A tél jeges lehelete érkezik

Infostart / MTI

Változékony idő várható a jövő héten: hétfőn erős széllel hidegfront érkezik, többfelé várható eső, visszaesik a hőmérséklet, a csúcsértékek jellemzően 10 Celsius-fok alatt maradnak. Szerda hajnalban országszerte fagyra kell számítani, pénteken az Alpokalja térségében havas eső, hó sem kizárt - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és a keleti országrészben azonban napközben átmenetileg felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre többfelé várható eső, záporeső, főként a déli országrészben zivatar is kialakulhat. Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. A délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 16, máshol 16 és 21 fok között valószínű.

Kedden az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, így a felhőzet csökkenése után nagyobbrészt gyengén felhős, napos időre lehet számítani. A csapadék esélye napközben már kicsi. A kezdetben még több helyen erős északnyugati szél a nap folyamán mérséklődik. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, délután 5 és 10 fok között alakul.

Szerdán elsősorban az északi országrészben többórás napsütésre lehet számítani, eközben azonban dél, délkelet felől újabb - fokozatos - felhősödésre van kilátás, és főként délen, valamint keleten újra lehet eső, zápor. A délkeletire, keletire forduló szél a Fertő tó környékén megélénkülhet, megerősödhet.

Hajnalban mínusz 7 és mínusz 1 fok között várható a hőmérséklet, délután 5-10 fok valószínű.

Csütörtökön a kevésbé felhős tájakon is megnövekszik a felhőzet, főleg a nap második felében egyre többfelé előfordulhat csapadék, zömmel eső. A délies szél mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 4 és plusz 6, a csúcsérték 6 és 14 fok között alakulhat.

Pénteken döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé valószínű csapadék, zömmel eső, de az Alpokalja térségében havas eső, hó sem kizárt. A Dunántúlon az északias, keletebbre a jellemzően délkeleti, déli szél többfelé megélénkül, előbbi tájakon meg is erősödik. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 3 és 13 fok között lesz a hőmérséklet.

Szombaton jobbára erősen felhős vagy borult időre van kilátás, továbbra is többfelé eshet. A jellemzően északias irányú szél élénk, néhol erős marad. Hajnalban mínusz 1, plusz 6, délután 2, 9 fok valószínű.

Vasárnap döntően erősen felhős égre lehet számítani átmeneti felszakadozásokkal. Eső, zápor továbbra is előfordulhat, de a légmozgás mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2, plusz 3, délután 2, 7 fok valószínű.

