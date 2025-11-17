ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 17. hétfő
villám vihar
Nyitókép: Pixabay

Brutális erővel érkezik estére a hidegfront

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei járásra a HungaroMet Zrt. hétfő délután.

A veszélyjelzés szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye riasztás által érintett járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A HungaroMet Zrt. hétfőre kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint délután egy átvonuló hidegfront mentén, valamint annak előterében alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket elsősorban viharos széllökés, apró szemű jég, illetve intenzív csapadék kísérhet.

Késő estére lecseng a zivatartevékenység, de az esti órákban egyre nagyobb területen, elsősorban a Dunántúlon viharossá fokozódhat az északnyugati szél.

Északnyugaton a napi csapadékösszeg jellemzően 20, a határhoz közeli területeken néhol 30 mm felett alakulhat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, vihar idején az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. Azt tanácsolják, hogy ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, akkor lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul.

Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

