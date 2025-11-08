Jönnek a nagy esők Magyarországra - mutatjuk, hová

Növekszik dél felől a felhőzet, szombat hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős vagy borult ég valószínű, és reggelig elsősorban a Dunától keletre várható szórványosan eső, zápor.

Szombaton időszakos felszakadozások mellett többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az ország keleti kétharmadán többfelé valószínű eső, zápor, a nyugati megyékben kisebb az esély csapadékra.

Általában gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de a derült északi tájakon néhol gyenge fagy is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 9 és 14 fok között várható, de Szabolcs-Szatmár-Bereg keleti részein 15, 17 fok közötti értékek is lehetnek.