Nyitókép: Pexels.com

A kert aranya, avagy hét tanács, amellyel a kiskertben csodát tehet

Infostart

A komposztálás a természet egyik legősibb és leghasznosabb újrahasznosítási folyamata. A kerttulajdonosok, akik évek óta gyűjtik és érlelik a zöldhulladékot, jól tudják, mennyi értékes anyag rejlik a lassan lebomló növényi maradványokban. A kérdés, hogy ilyenkor mia a teendő.

Számtalan önkormányzat ingyen adott az elmúlt években olyan műanyag komposztálásra alkalmas szerkezeteket, amelyek pár év alatt telnek meg. A kérdés, hogy amikor az érett humusz készen áll a felhasználásra, mi legyen a felgyűlt anyaggal? Következzék hét hasznos tanács azoknak, akik eddig leginkább csak az otthoni fűnyírásig jutottak el.

A komposzt érettségi foka döntő

Mielőtt felhasználná, érdemes ellenőrizni, valóban érett-e a komposzt. Az érett komposzt morzsalékos, sötétbarna színű, földillatú, és nem ismerhetők fel benne a kiinduló anyagok. Ha még túl nyers, azaz darabos, meleg és kellemetlen szagú, érdemes tovább pihentetni. A túl friss komposzt ugyanis elvonhatja a talaj nitrogénkészletét, és károsíthatja a fiatal növényeket.

Talajjavításra a legjobb

A komposzt elsődleges és legértékesebb felhasználási módja a talajjavítás. Tavasszal vagy ősszel egy vékony, 2–5 centiméteres rétegben érdemes a veteményes, virágágyás vagy gyümölcsfák töve köré teríteni, majd enyhén a talajba dolgozni. Ez javítja a talaj szerkezetét, vízmegtartó képességét, és fokozatosan tápanyagot biztosít a növények számára.

Mulcsként is bevethető

A kissé durvább, rostosabb komposzt kiváló talajtakaróként is használható. Ha a komposztot a talaj felszínén hagyja, az védelmet nyújt a kiszáradás, az erózió és a gyomosodás ellen. A mulcshatású komposztréteg különösen hasznos lehet a fák és cserjék töve körül, ahol segít megőrizni a talaj nedvességét és fokozatosan lebomolva táplálja a gyökérzónát.

Veteményesben mértékkel

A zöldséges ágyásokban a komposztot mindig mérsékelten érdemes alkalmazni. A túl sok szerves anyag serkentheti a vegetatív növekedést a termés rovására. Célszerű inkább minden évben egy vékony rétegben pótolni, mintsem ritkán, de nagy mennyiséget kijuttatni.

Fafélék és évelők körül

A fák és évelő növények különösen meghálálják a komposztot. A fa gyökérzónájába, a koronacsurgó vonalába terítve segíti a gyökérzet regenerálódását, és a talaj mikroéletének gazdagodását. Az évelőágyásokban tavasszal szórt komposzt serkenti az új hajtások erősödését, és a virágzás is dúsabb lesz tőle.

Használható palántázáshoz is – de óvatosan

Finomra rostált, jól érett komposzt felhasználható palántaföld keverékéhez is, de önmagában nem ajánlott. Legjobb, ha kerti földdel és homokkal arányosan keveri, így egy laza, tápanyagban gazdag, de nem túl tömény ültetőközeget kap.

Új komposzthalom alapjaként

A régi komposzt egy része remekül használható új halom beindításához is. Az érett komposztban élő mikroorganizmusok gyorsítják a friss növényi anyagok bomlását, így természetes „oltóanyagként” működnek.

Az évek alatt felgyűlt komposzt tehát nem hulladék, hanem

a kert aranya.

Ha megfelelően használja, hosszú évekre biztosíthatja kertje egészségét, termékenységét és ökológiai egyensúlyát. A komposzt nem csupán tápanyagforrás, hanem a fenntartható kertgazdálkodás egyik legfontosabb alappillére.

