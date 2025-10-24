Nagyon sokaknak megtetszett már a Semmelweis HELP tünetellenőrző alkalmazás

A Semmelweis Egyetem az oktatás–kutatás–gyógyítás hármasa mellett az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúlyt fektetett az egészségtudatosság növelésére – mutatott rá a tünetellenőrző applikáció hátterére az InfoRádióban az intézmény kommunikációs igazgatóhelyettese. Kovács Eszter szerint ez azért is nagyon fontos, mert az Eurostat legfrissebb felmérése szerint az unió lakosságának több mint a fele, Magyarországon pedig több mint 70 százaléka azonnal az okoskészülék után nyúl, ha valamilyen egészségügyi problémája, kérdése akad, vagy valamilyen tünetet észlel magán.

„Kiemelten fontos, hogy számukra biztosítsunk egy olyan platformot, ahol hiteles információt kaphatnak a betegségekkel vagy az egészségügyi kérdéseikkel kapcsolatosan. A Semmelweis HELP elsődlegesen abban nyújt segítséget, hogy a felhasználónak betegsége vagy balesete esetén ügyeletre, kórházba, szakorvoshoz kell-e indulnia, vagy otthon hogyan enyhíthetők az észlelt tünetek" – mondta.

Már 240 betegségnél is többet tartalmaz az applikáció, ezeket adja ki mint lehetséges eredményt, és az ehhez kapcsolódó tünetenyhítést közli egy nagyon rövid, laikusoknak szóló leírás kíséretében.

Jelenleg 257 ezer felhasználója van a Semmelweis HELP-nek, ez a szám a készítőket is meglepte. Az appnak van gyermek és a felnőtt modulja is, vagyis bárki segítséget kaphat az applikációból. Meglepő volt a Semmelweis Egyetem számára az is, hogy nyolcezren nem Magyarország területéről, hanem külföldről használják az appot, például Finnországból, Kínából, Japánból, Ausztráliából, Kanadából is.

Már több mint 257 ezren használják a Semmelweis HELP applikációt (Forrás: SE)

A felhasználói visszajelzések pozitívak – tette hozzá az ötletgazda, megjegyezve, hogy nemcsak a családokban, hanem óvodákban is számos élethelyzetben hívják segítségül a Semmelweis HELP-et.

A tünetellenőrzésre szolgáló mobil- és webalkalmazást a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is validálta, de fontos visszajelzés az is, hogy több szakmai szervezet, a Magyar Orvosi Kamara, a Házi Gyermekorvosok Társasága és az Országos Mentőszolgálat is ajánlja az applikációt.