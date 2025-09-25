ARÉNA
Thermometer Sun 40 Degres. Hot summer day. High Summer temperatures
Nyitókép: Getty Images

A leghidegebbet és majdnem a legtöbb csapadékot is a hűség városban rögzítették

Infostart / MTI

Szerda délután 17 Celsius-fokos különbség volt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között, míg csütörtök reggel a legtöbb csapadékot Fertőrákoson regisztrálták 16 milliméterrel.

A Viharsarokban, Pitvaroson 29,4 Celsius-fok volt, míg Sopron környékén mindössze 12,1 fokot mértek a legmelegebb órákban szerdán - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Sokfelé volt eső, zápor az elmúlt 24 órában. Ez többnyire csak 1-2 milliméter körül alakult, de a Nyugat-Dunántúlon 10, Sopronnál pedig 15 milliméter körüli mennyiség esett. A legtöbb csapadékot Fertőrákoson regisztrálták 16 milliméterrel.

Szerdán 17 Celsius-fokos különbség volt az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között. Érdekesség, hogy a Mátra és a Bükk déli előterében 21-24 fokot mértek, itt a főn szél hatására volt 1-4 fokkal melegebb, mint kissé délebbre.

