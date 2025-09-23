Ismét megjelent a ranglista Magyarország legjobb éttermeivel

Több éves szünet után újra megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket – írja a Portfolio.

A kiadvány módszertana sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, a többnapos képzésben részesült értékelők mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva pontoznak.

A végső értékeléshez az ételeken kívül olyan szempontokat is vizsgálnak, mint:

a szolgáltatás,

a vendégek hangulatának felismerése,

az ajánlások,

a borlap,

a miliő,

a kényelem,

a berendezés,

valamint a tisztaság is.

A kiadvány hétfői bemutatóján Harmath Csaba főszerkesztő elmondta: szűk egy év alatt állították össze az étteremkalauzt, és kiemelt céljuk volt, hogy a teljes országot lefedjék, enyhítsék a gasztronómia Budapest-centrikusságát, minél több minőségi vidéki éttermet mutassanak be.

Az ellenőrök a hagyománynak megfelelően inkognitóban látogattak el az éttermekbe és értékelték azokat.

A vendéglőket 1-től 20-ig terjedő pontozási rendszerben értékelték, értelemszerűen a 20 jelenti a lehető legjobbat.

Egy speciális jelzésrendszer, a Toques, avagy szakácssapkák jelölik az éttermek által elért kiemelkedő eredményeket. A vendéglátóhelyeknek odaítélt szakácssapkák száma 1 és 5 között mozog, ezek száma az étkezési élmény minőségét és az étterem kreativitását tükrözi. A szakácssapkák maximálisan elérhető száma 5, ami a francia étteremkalauz rendszerében egyfajta tökéletességet jelent.

A 4 szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája a következő lett ABC-sorrendben:

Babel Budapest (17/20 pont)

Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)

Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)

Salt (17/20 pont)

Stand (18/20 pont)

Az év séfje díjat pedig Szulló Szabina (Strand/Stand 25) kapta meg.