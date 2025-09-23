Ismét megjelent a ranglista Magyarország legjobb éttermeivel

Több éves szünet után újra megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket – írja a Portfolio.
A kiadvány módszertana sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, a többnapos képzésben részesült értékelők mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva pontoznak.
A végső értékeléshez az ételeken kívül olyan szempontokat is vizsgálnak, mint:
- a szolgáltatás,
- a vendégek hangulatának felismerése,
- az ajánlások,
- a borlap,
- a miliő,
- a kényelem,
- a berendezés,
- valamint a tisztaság is.
A kiadvány hétfői bemutatóján Harmath Csaba főszerkesztő elmondta: szűk egy év alatt állították össze az étteremkalauzt, és kiemelt céljuk volt, hogy a teljes országot lefedjék, enyhítsék a gasztronómia Budapest-centrikusságát, minél több minőségi vidéki éttermet mutassanak be.
Az ellenőrök a hagyománynak megfelelően inkognitóban látogattak el az éttermekbe és értékelték azokat.
A vendéglőket 1-től 20-ig terjedő pontozási rendszerben értékelték, értelemszerűen a 20 jelenti a lehető legjobbat.
Egy speciális jelzésrendszer, a Toques, avagy szakácssapkák jelölik az éttermek által elért kiemelkedő eredményeket. A vendéglátóhelyeknek odaítélt szakácssapkák száma 1 és 5 között mozog, ezek száma az étkezési élmény minőségét és az étterem kreativitását tükrözi. A szakácssapkák maximálisan elérhető száma 5, ami a francia étteremkalauz rendszerében egyfajta tökéletességet jelent.
A 4 szakácssapkával jutalmazott, tehát legjobbra értékelt éttermek 2025-ös listája a következő lett ABC-sorrendben:
- Babel Budapest (17/20 pont)
- Platán Gourmet Étterem (17,5/20 pont)
- Rumour by Rácz Jenő (17/20 pont)
- Salt (17/20 pont)
- Stand (18/20 pont)
Az év séfje díjat pedig Szulló Szabina (Strand/Stand 25) kapta meg.