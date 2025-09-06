Szétesik az esőnk vagy ránk esik, jégeső is jöhet - hétvégi időjárási lutri

Éjjel nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és a Dunántúl nyugatai, majd középső részén, szombat napközben pedig az ország északkeleti, keleti harmadán alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Az északnyugati szelet estétől nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a Dunántúl egyes részein és zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.