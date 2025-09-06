ARÉNA
2025. szeptember 6. szombat
Cairns, 2016. június 29.Deborah Pergolotti, a békák gyógyítására szakosodott Cairns állatkórház vezetője mikroszkópba néz, amelyen az egyik beteg állatuk, egy jobb szemére sérült és ödémában szenvedő Pápua óriás levelibéka (Litoria infrafrenata) ül az ausztráliai Queensland állambeli Cairnsban 2016. június 27-én. Az adományokból fenntartott intézmény 1998 óta csaknem 2800 példányt kezelt. (MTI/EPA/AAP/Brian Cassey)
Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Brian Cassey

Szétesik az esőnk vagy ránk esik, jégeső is jöhet - hétvégi időjárási lutri

Infostart

Ismét feloszlik felettünk egy hidegfront, amelynek hatására csak néhány fokkal mérséklődik a meleg, csapadék pedig csak kevés helyen várható.

Éjjel nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és a Dunántúl nyugatai, majd középső részén, szombat napközben pedig az ország északkeleti, keleti harmadán alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Az északnyugati szelet estétől nagy területen élénk, erős lökések kísérhetik, a Dunántúl egyes részein és zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökés sem kizárt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

Szoboszlai Dominik magyarul is hátvéd lesz? Dublinból megjött a válasz

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint apró részletek dönthetik el szombaton a magyar labdarúgó-válogatott írországi rajtját a világbajnoki selejtezősorozatban. A kapitány azt is egyértelműsítette, milyen poszton léphet pályára Szoboszlai Dominik. Marco Rossi elmondta, mit gondol az ír válogatottról és ezek alapján milyen mérkőzésre számít.
Pásztélyi Zsolt: jó lesz az új előjegyzési rendszer, csak arra nem gondoltak, hogy a beutaló 90 nap után lejár

Változik a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere október 1-jétől, Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke szerint racionális a lépés, időt takarít meg az ellátó és a beteg is, de szerinte rendezni kell a beutalások rendjét, és a különböző intézmények előjegyzési rendszereit is össze kell még hangolni.
 

Letartóztattak egy beteghordót, pénzért intézett soron kívüli egészségügyi ellátást

A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat

Ázsiában főként emelkedést láthatunk a tőzsdéken, ezt követően pedig jó hangulatban indult a nap Európában, és Amerikában is emelkedést láthatunk.  A kereskedés első felét a mai napon a kivárás jellemezte, ugyanis magyar idő szerint 14 óra 30 perckor kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, melyek ezúttal is nagyobb kilengéseket hoztak a piacokra, ugyanis a várthoz képest jóval kevesebb új munkahely jött létre az Egyesült Államokban az év 8. hónapjában. A napot csökkenésekkel zárták az irányadó amerikai és európai indexek.

Váratlan bejelentés, szövetségre lép a Revolut és a Google: minden magyar ügyfelet érint

A Revolut célja elérni a több mint 100 millió ügyfelet, fokozni a termékinnovációt és mélyíteni az ügyfélkapcsolatokat.

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

