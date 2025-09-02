A TikTok is meghajol az új videós trend előtt

Újabb lépést tesz a TikTok afelé, hogy a jövőben ne csak egy rövidvideós platform legyen, hanem egy olyan hely, ahol a felhasználók az eddiginél több módon tudnak kapcsolatba lépni egymással. A cég szóvivője szerin hamarosan hangüzeneteket, képeket és videókat küldhetnek majd egymásnak a felhasználók közvetlen üzenetben. A tervek szerint az újdonságot heteken belül bevezeti majd a vállalat – írta a hvg.hu.

A TikTok azután döntött a funkciók bevezetése mellett, hogy a hangüzenetek küldésének népszerűsége egyre növekszik.

Képekből és videókból akár kilencet is küldhet egyszerre a felhasználó az ismerőseinek közvetlenül, vagy csoportos csevegés formájában. Lehetőség lesz a kamerával rögzített tartalom elküldésére, vagy egy korábban készített kép vagy videó kiválasztására a mappákból.