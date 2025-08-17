A Mol már a Nyugati pályaudvaron is árul

A Nyugati pályaudvaron mostantól Fresh Corner egység várja az utasokat. A Déli pályaudvari kioszk és a Kék Hullám InterCity bisztrókocsijai után ez a harmadik, utasforgalomhoz kapcsolódó helyszín, amely a töltőállomásokról ismert prémium kávé- és ételszortimentet kínálja – gyorsan, kényelmesen, a mindennapi ingázók és a távolsági utazók igényeire szabva. A szolgáltatás kibővítésével a MOL (a cég következetesen nagybetűvel írja a nevét - szerk.) célja, hogy minőségi szolgáltatásait ott kínálja, ahol az emberek valóban élik az életüket – a mindennapokban, az utazások során, a városban vagy vidéken - áll a cég közleményében.

A Nyugati pályaudvari Fresh Corner kioszk kínálata a töltőállomásokon megszokott prémium szortimenttel közel azonos: A hot-dog mellett a pizza wrap, különböző menüajánlatok hideg üdítőkkel és sörökkel kiegészítve, valamint Fresh Corner kávéval a kínálatban. A kioszk minden nap kora reggeltől estig tart nyitva.

"A bisztrókocsik elindítása és a Déli pályaudvari jelenlét után egy újabb fontos stratégiai lépést tettünk: a fejlesztéssel a vasúton utazók is megtapasztalhatják a Fresh Corner minőséget. Hisszük, hogy ezzel a pilot projekttel új távlatokat nyitunk a hazai utasellátásban is” – mondta Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

„A MÁV is elindult azon az úton, amelyen a MOL már régóta jár, és amelynek köszönhetőn egy régi, nagy állami vállalatból ügyélközpontú, sikeres és népszerű szolgáltatóvá tudott válni. Ez a mi célunk is. A mostani együttműködésünk nemcsak jelképezi ezt a törekvést, de a Fresh Corner minőségi szolgáltatásai révén a gyakorlatban is hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV-csoporttal történő utazás ne csak olcsóbb, de jobb is legyen mindenki számára” – emelte ki Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.