Infostart.hu
2025. augusztus 17. vasárnap
nyugati pályaudvar 2020 The decorative Budapest Nyugati railway station with its distinctive glass exterior front and white round clock face with black Roman numerals. The station was built by the Eiffel company in 1877.
Nyitókép: Hanging Bear Media/Getty Images

A Mol már a Nyugati pályaudvaron is árul

Infostart

Tíz évvel a Fresh Corner indulása után a MOL a MÁV-val közösen indított pilot projekt keretében a Nyugati pályaudvar utasai számára is elérhetővé válik a MOL Fresh Corner minőségi kínálata. Szintén a MÁV-val közösen indult el júniusban a bisztrókocsi-szolgáltatás kísérleti jelleggel a nyári balatoni InterCityken, valamint a kioszk a Déli pályaudvaron.

A Nyugati pályaudvaron mostantól Fresh Corner egység várja az utasokat. A Déli pályaudvari kioszk és a Kék Hullám InterCity bisztrókocsijai után ez a harmadik, utasforgalomhoz kapcsolódó helyszín, amely a töltőállomásokról ismert prémium kávé- és ételszortimentet kínálja – gyorsan, kényelmesen, a mindennapi ingázók és a távolsági utazók igényeire szabva. A szolgáltatás kibővítésével a MOL (a cég következetesen nagybetűvel írja a nevét - szerk.) célja, hogy minőségi szolgáltatásait ott kínálja, ahol az emberek valóban élik az életüket – a mindennapokban, az utazások során, a városban vagy vidéken - áll a cég közleményében.

A Nyugati pályaudvari Fresh Corner kioszk kínálata a töltőállomásokon megszokott prémium szortimenttel közel azonos: A hot-dog mellett a pizza wrap, különböző menüajánlatok hideg üdítőkkel és sörökkel kiegészítve, valamint Fresh Corner kávéval a kínálatban. A kioszk minden nap kora reggeltől estig tart nyitva.

"A bisztrókocsik elindítása és a Déli pályaudvari jelenlét után egy újabb fontos stratégiai lépést tettünk: a fejlesztéssel a vasúton utazók is megtapasztalhatják a Fresh Corner minőséget. Hisszük, hogy ezzel a pilot projekttel új távlatokat nyitunk a hazai utasellátásban is” – mondta Ratatics Péter, a MOL-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója.

„A MÁV is elindult azon az úton, amelyen a MOL már régóta jár, és amelynek köszönhetőn egy régi, nagy állami vállalatból ügyélközpontú, sikeres és népszerű szolgáltatóvá tudott válni. Ez a mi célunk is. A mostani együttműködésünk nemcsak jelképezi ezt a törekvést, de a Fresh Corner minőségi szolgáltatásai révén a gyakorlatban is hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV-csoporttal történő utazás ne csak olcsóbb, de jobb is legyen mindenki számára” – emelte ki Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója.

Kezdőlap    Életmód    A Mol már a Nyugati pályaudvaron is árul

mol

nyugati pályaudvar

gasztro

