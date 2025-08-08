Húszmilliós pályázatot hirdettek digitális megoldásokra

A One Magyarország Alapítványa, folytatva a korábbi évek hagyományát, idén is meghirdette a One Digitális Díjat. Flakstad Emőke, az alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban elmondta: egy távközlési cég alapítványaként elsősorban a hétköznapi életet megkönnyítő digitális megoldásokat keresnek a jelen és a jövő társadalmi kihívásaira, mert ezek hatékonyan tudnak segíteni egy-egy kihívás kezelésében, illetve mert ezáltal edukálható is a társadalom, és az alapítvány hozzájárulhat a magunk eszközeivel ahhoz, hogy az emberek érettebben, tudatosabban használják a technológiai vívmányokat, innovációkat.

A pályaművek elbírálásánál szempont, hogy legyen pozitív társadalmi hatásuk, illetve legyen bennük technológiai innovatív megoldás.

Három kategóriában nyújtható be pályázat, amelyet hétfős szakértő zsűri fog elbírálni:

közösségek fejlesztése digitális megoldások segítségével,

tudástranszfer a mesterséges intelligencia segítségével az oktatásban,

okos megoldások a környezeti fenntarthatóság területén.

Startupok, a civil szektor szereplői és magánszemélyek is részt jelentkezhetnek, de azt kiemelte Flakstad Emőke, hogy

ez nem ötletpályázat, kész megoldásokat keresnek,

amelyek vagy évek óta működnek, de most a működtetői, a fejlesztői szeretnének továbblépni és valamilyen technológiai újítást bevezetni, tehát egy fejlesztésre pályáznak, vagy egy olyan megoldással érkeznek, ami még nincs a piacon, de már "teljesen összeállt", és ahhoz szeretnének valamiféle segítséget – akár pénzben, akár mentorálásban, akár kommunikációban –, hogy piacra lépjenek vele.

A pályázatok benyújtási határideje szeptember 15.