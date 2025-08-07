ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.89
usd:
341.04
bux:
103272.78
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
The northeast hollow of Lake Balaton.
Nyitókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Döntöttek: ezek az idei év strandételei a Balatonnál

Infostart / MTI

Az eredményről a verseny ötletgazdája tájékoztatott.

A balatongyöröki Kicsi Csóka bisztró bivalytatár velőscsont csónakban nevű ételét választották az év strandételének. A balatonmáriafürdői Pizza Sztori harcsa-supplija lett a legjobb strandbüféétel, míg a stranddesszertek között a gyenesdiási Mónisüti granola optimist nevű készítménye nyert.

Kardos Gábor az MTI-nek elmondta, hogy a bivalytatár zalaköveskúti bivalyhúsból készül, burgonygratinnal, tormahabbal, zellerropogóssal, szardellával, kapribogyóval, kovászos uborkával és házi majonézzel tálalják.

A Pizza Sztori ételének alapötletét a római rizsgolyók adták. A harcsapaprikást összefőzik túrós csuszával, majd nyalóka alakúra formázzák, és kirántják. Kapros túróval és kápiakrémmel tálalják.

A granola optimist névadója az Optimist vitorlás, amelyen a gyerekek tanulnak hajózni. A vitorlás teste és vitorlája képviselőfánkból készül, tölteléke mézes-joghurtos krém, erdei gyümölcs öntet és granola kerül rá.

A Balatoni Kör tizenegyedszer hirdette meg a strandételversenyt. A zsűri 36 nevezett étel közül választotta ki a győzteseket – közölte Kardos Gábor.

Kezdőlap    Életmód    Döntöttek: ezek az idei év strandételei a Balatonnál

balaton

gasztronómia

büfé

strandétel

balatoni kör

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Kaiser Ferenc: egyre kisebb a valószínűsége annak, hogy még az idén véget ér a háború

Három skandináv ország és Hollandia összesen egymilliárd dollár értékben vásárol védelmi fegyvereket az Egyesült Államoktól Ukrajna számára. Kaiser Ferenc szerint Washington tényleg nagyon szeretné lezárni az ukrajnai háborút, de kérdés, hogy Moszkva mibe hajlandó belemenni.
 

Vlagyimir Putyinnak van egy ötlete az orosz–amerikai csúcsra

Szakértő a Trump–Putyin csúcsról: beválhat az amerikai elnök ultimátuma

A Trump-Zelenszkij tárgyalás után megszólalt az ukrán elnök

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Volodimir Zelenszkij új IMF-hitelről tárgyalt

Volodimir Zelenszkij új IMF-hitelről tárgyalt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök új IMF-programról tárgyalt Kristalina Georgieva ügyvezető igazgatóval

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!

TOP10 júliusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb földrajzos, filmes, sorozatos, irodalmi kvízeink!

A TOP10 kvíz 2025 július hónapban, a legjobb földrajz kvíz, Magyarország városairól, falvairól, Balatoni vaktérképpel, filmekről, sorozatokról, irodalomról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

Netanyahu says Israel intends to take full control of all of Gaza as security cabinet meets

The prime minister adds Israel does "not want to keep it", as the UN warns the move could risk "catastrophic consequences".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 7. 14:50
Dupla levonások az OTP-nél – üzent a bank
2025. augusztus 7. 13:50
Füstös a levegő Magyarország fölött – térkép
×
×
×
×