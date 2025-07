Ha Windows-os számítógépe van, most több újdonságnak is örülhet

Egyre inkább ellepik a Windows 11-et a Microsoft mesterséges intelligenciájára, a Copilotra építő funkciók – írja a The Verge híradása nyomán a hvg.hu.

Az első, hogy a Copilot Vision nevű eszköz immáron az asztali operációs rendszerbe is beköltözik. Ez egy gépi látásra építő megoldás, ami bármit láthat, ami a képernyőjén van – ennek mentén pedig segíthet is gyakorlatilag bármiben. Ezt a funkciót a Copilot alkalmazásban lehet megtalálni, és akár konkrét feladatokra is rákérdezhetünk az eszköznél, például fotószerkesztésnél megkérdezhetjük, hogyan módosíthatjuk a megvilágítását egy adott részletnek.

A Qualcomm Snapdragon lapkakészlettel rendelkező MI PC-k birtokosai kapnak egy saját segítőt is a Gépházban, amivel csevegés közben kereshetjük meg az adott beállításokat, sőt kérésre akár el is végzi a feladatot.

A Copilot Plus PC-ken elérhető „Click to Do” előnézetén is csiszolgat a Microsoft. Ez az az eszköz, ami akkor ugrik elő, amikor a felhasználók lenyomva tartják a Windows-gombot, majd a bal egérgombbal rákattintanak egy programra, szövegre, weboldalra, vagy bármilyen más tartalomra. Így az MI-funkció gyorsan elvégzi az adott feladatot, például összefoglal egy bekezdést. De olyan új funkció is érkezik, amivel például szöveges dokumentumokat lehet módosítani, vagy éppen időzíteni egy Teams-megbeszélést.

A kisebb újdonságok közt van a Paint MI-alapú matrica-generátora, valamint egy objektumkiválasztó eszköz, ami lehetővé teszi bizonyos részek elkülönítését és szerkesztését. A Snapdragon-alapú PC-k Fotók alkalmazása egy új világosítási opciót is kap, de a Képmetszőbe is érkezik egy olyan újdonság, ami segíti elkészíteni a „tökéletes képernyőképet”, bármit is akarjon ez jelenteni.

A Microsoft szerint az összes felsorolt funkció meg fog érkezni a felhasználókhoz „a következő hónapban”, vagyis még a nyár folyamán. Ezért érdemes naprakészen tartani az operációs rendszert, ahogyan az egyes alkalmazásokat is.