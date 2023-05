Fontos tudnivalók, ha bajba jutott állattal találkozik

Sokan nem tudják, hogy mi a teendő, ha egy látszólag bajba került, vadon élő állattal találkoznak. Az ilyenkor szükséges lépésekről a Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szolgált felvilágosítással az InfoRádióban.

Mint mondta, az első kérdés, hogy vadászható vagy védett faj egyedéről van-e szó, mert ha utóbbi, akkor a természetvédelem, illetve esetleg a civil vadmentő, állatmentő/-védő szervezetek lehetnek illetékesek. De ha vad, akkor mindenképpen a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezet – tette hozzá Földvári Attila, aki szerint a legegyszerűbb, ha a környékbeli önkormányzatot, netán a rendőrséget hívjuk, mert nekik rendszerint van elérhetőségük a helyi hivatásos vadászhoz, aki a helyszínen dönthet, hogy igényel-e bármiféle intézkedést a helyzet.

Azért is fontos szakemberek segítségét kérni, mert előfordulhat, hogy jó szándékunk ellenére is csak nagyobb bajt okozunk, annál is inkább, mert a legtöbb esetben ezeknek a vadállatoknak voltaképpen nincs is semmi bajuk.

A leggyakoribb hiba, hogy elárvult, gyámoltalannak tűnő őzgidákat próbálnak megmenteni, ezek az állatok ugyanis a születésük utáni hétben nem képesek az anyjukat követni. Kicsik, gyengék, és ha a szülőállat táplálkozik, vagy veszélyt érez, a magas fűben, bokrok tövében megbújva úgy tesz, mintha ott sem lenne, akkor is, ha valaki a közelébe megy – magyarázta a vadászkamara munkatársa.

„Ilyenkor, ha a legjobb szándéktól vezérelve is, de megérintjük, azzal megpecsételjük a sorsát,

tudniillik az emberszag miatt már nem fogja gondozni az édesanyja, úgyhogy

vagy éhen pusztul, vagy ragadozók fogják elfogyasztani.”

Különösen elővigyázatosnak kell lenni, ha aranysakál- vagy rókakölyökkel találkozunk, ezek az állatok ugyanis az emberre veszélyes betegségeket is terjeszthetnek – húzta alá a szóvivő, példaként említve a súlyos tünetekkel járó rókaférget, ami ráadásul nem igazán kezelhető, legfeljebb szinten tartható. Nem kell ugyan az aranysakálok és a rókák rossz hírét kelteni, de ami a természetbe való, az maradjon is ott – mondta Földvári Attila.

