Marad a meleg, de meglepetéseket hoznak a következő napok

Hétfőn az éjszaka megérkezett záporok, zivatarok délelőtt a legtöbb helyen megszűnnek, a felhőzet pedig lassan kelet felé helyeződik és fokozatosan vékonyodik, szakadozik. Általában többórás, egyes részeken időszakosan szűrt napsütésre számíthatunk. Az északkeleti, északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország keleti felében 27 és 31 fok között alakul, a Dunántúlon azonban pár fokkal hűvösebb lesz az idő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Kedden nagyrészt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, majd estefelé nyugat felől hidegfront felhőzete közelíti meg hazánkat. A front előtt napközben néhol, majd a front mentén már többfelé várható zápor, zivatar, legkisebb valószínűséggel a Tiszántúlon. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. Hajnalban általában 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délutánra 26, 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdán a frontális felhőzet lassan kelet felé mozdul, napközben szakadozik, emellett pedig gomolyfelhők képződnek. Több helyen ismétlődő jelleggel várható zápor, zivatar, sőt tartós, jelentős mennyiségű esőnek is van esélye. A Tiszántúlon továbbra is kisebb a csapadék valószínűsége. A Dunántúlon az északi, a Dunától keletre a délies szél megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. A hajnali hőmérséklet 13, 19 fok között várható. Délutánra általában 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb, ugyanakkor a csapadékos területeken ennél még pár fokkal hidegebb is lehet.

