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Close up of seatbelt with damaged webbing in door frame of crashed car. Broken auto glass on rain soaked roadway and inside car.
Nyitókép: SoCalShooter/Getty Images

Súlyos balesetet okozott, elszelelt a helyszínről, majd gázolajjal locsolta fel az utasteret – videó

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A jogosítvánnyal nem rendelkező, visszaeső ámokfutót nem érdekelte, mi történt a másik sofőrrel. Most segítségnyújtás elmulasztásának minősített esete és eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés miatt is felelnie kell.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki – a vád szerint – 100 kilométer/óra sebességgel közlekedett lakott területen belül és okozott balesetet, úgy, hogy el volt tiltva a járművezetéstől. A sofőr az ütközés után elhajtott a helyszínről – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a 20 éves férfi 2024 júliusában, a kora esti órákban egy Győr melletti település belterületén közlekedett az általa vezetett gépkocsival, melyben egy utast szállított.

A terhelt soha nem szerzett jogosítványt, és korábban a bíróság már el is tiltotta a járművezetéstől.

A vádlott mindezek ellenére a település belterületén több mint 100 kilométer/óra sebességgel közlekedett, mikor a vele szemben haladó járművek közül a középső balra, egy kapubejáróra kanyarodott be. A terhelt észlelte az elé kanyarodó járművet, vészfékezett, azonban a lassulása ellenére közel 40 km/óra sebességgel frontálisan ütközött az elé kanyarodó jármű oldalának. A baleset következtében a kanyarodó jármű utasai közül ketten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Az ütközés után a vádlott nem állt meg, nem győződött meg arról, hogy a balesetben valaki megsérült-e, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Mivel a balesetben az ő járműve is megrongálódott, azzal a közeli szántóföldre hajtott, és a gépkocsi utasterébe gázolajat öntött.

A vádlottal szemben az ügyészég segítségnyújtás elmulasztásának minősített esete és eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés miatt emelt vádat. Vele szemben a halmazati szabályokra figyelemmel négy évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

A balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvételt az ügyészség hivatalos Facebook-oldalán közölte:

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Kezdőlap    Bűnügyek    Súlyos balesetet okozott, elszelelt a helyszínről, majd gázolajjal locsolta fel az utasteret – videó

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