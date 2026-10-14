Súlyos balesetet okozott, elszelelt a helyszínről, majd gázolajjal locsolta fel az utasteret – videó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki – a vád szerint – 100 kilométer/óra sebességgel közlekedett lakott területen belül és okozott balesetet, úgy, hogy el volt tiltva a járművezetéstől. A sofőr az ütközés után elhajtott a helyszínről – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a 20 éves férfi 2024 júliusában, a kora esti órákban egy Győr melletti település belterületén közlekedett az általa vezetett gépkocsival, melyben egy utast szállított.

A terhelt soha nem szerzett jogosítványt, és korábban a bíróság már el is tiltotta a járművezetéstől.

A vádlott mindezek ellenére a település belterületén több mint 100 kilométer/óra sebességgel közlekedett, mikor a vele szemben haladó járművek közül a középső balra, egy kapubejáróra kanyarodott be. A terhelt észlelte az elé kanyarodó járművet, vészfékezett, azonban a lassulása ellenére közel 40 km/óra sebességgel frontálisan ütközött az elé kanyarodó jármű oldalának. A baleset következtében a kanyarodó jármű utasai közül ketten könnyű sérüléseket szenvedtek.

Az ütközés után a vádlott nem állt meg, nem győződött meg arról, hogy a balesetben valaki megsérült-e, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.

Mivel a balesetben az ő járműve is megrongálódott, azzal a közeli szántóföldre hajtott, és a gépkocsi utasterébe gázolajat öntött.

A vádlottal szemben az ügyészég segítségnyújtás elmulasztásának minősített esete és eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés miatt emelt vádat. Vele szemben a halmazati szabályokra figyelemmel négy évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség azt is indítványozta, hogy az elkövetőt a bíróság határozott időre tiltsa el a közúti járművek vezetésétől. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

A balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvételt az ügyészség hivatalos Facebook-oldalán közölte: