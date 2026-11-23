–A mentők a leégett romok között folytatják az összesen eltűnt, mintegy 30 ember felkutatását. A szombati műszakban körülbelül 300 ember tartózkodott a gyárkomplexumban.

Az indonéz hatóságok továbbra is vizsgálják a tűz okát, amely szombat este tört ki a PT Fonusa Agung Mulia édességgyár egyik épületében Cikandében, nem messze a fővárostól, Jakartától.

A munkaügyi kérdésekért felelős elnöki tanácsadó ismertette, hogy 24 áldozata van a tragédiának jelenleg vizsgálják a biztonsági előírások betartását, és hogy behívja-e a gyár vezérigazgatóját. Az előzetes jelentések szerint

a tüzet valószínűleg egy légkondicionáló rövidzárlata okozta.

A United Family Food, a gyárt tulajdonló cég összesen körülbelül 5 000 embert foglalkoztat, és az indonéziai piac egyik fő fogyasztásicikk-beszállítója, de négy külföldi irodával is rendelkezik. A termékei között szerepel a Milkita, egy népszerű édességmárka, valamint a Lemonilo, egy instant tésztafajta is.

A banteni tartományi kutató-mentő szolgálat vezetője elmondta: továbbra is vannak izzó gócpontok, az épület egyre instabilabb szerkezete pedig veszélyt jelent a mentést végzőkre is. 29 embert sikerült biztonságba helyezniük, közülük öten kórházi ellátásra szorulnak.