Elkészült az MBH Index 2026-os élhetőségi felmérése, amelyben Magyarország 175 járását vizsgálták, Budapestet egy járásként kezelve – írja az Origo.

A felmérés 8 szempontot vett figyelembe:

az oktatást,

az egészségügyet,

a kultúrát,

a bűnözést,

a vásárlási lehetőségeket,

a munkaerőpiacot,

a lakáspiacot

és a zöld környezetet.

Ezek alapján az első helyezést Balatonfüred szerezte meg.

A térség a zöld környezet mutatójában országosan is első lett, kultúrában és vásárlási lehetőségekben pedig a második helyen végzett. Oktatásban és egészségügyben szintén az első ötödben szerepel.

Valamivel gyengébben szerepelt viszont a lakáspiaci mutató terén, mivel a magas lakásárak miatt a helyi jövedelmekhez képest nehezebb ingatlant vásárolni. A bűnözési mutatóban is a rangsor második felében végzett.

A képzeletbeli ezüstérmet Keszthely szerezte meg 90,7 ponttal, kiegyensúlyozott teljesítménnyel: egészségügyben hatodik, vásárlási lehetőségekben harmadik, kultúrában pedig tizedik lett. A harmadik Budakeszi, a negyedik Veszprém lett. A Budakeszi járás a munkaerőpiaci mutatóban országosan első, a Veszprémi pedig oktatásban végzett az élen. A két járás között mindössze 0,02 pont volt a különbség.

Budapest viszont összesítésben csak a 14. helyet tudta megcsípni.

Oktatásban harmadik, a munkaerőpiaci mutató alapján pedig negyedik lett. A kulturális mutatóban ugyanakkor csak az 51. helyen végzett, a lakáspiacon pedig a 128. helyet szerezte meg. A jelentés szerint a kulturális eredményt az is befolyásolja, hogy a fővárosi intézmények nagy lakosságszámon oszlanak meg.

A főváros a bűnözési mutatóban a rangsor végén, a zöld környezet tekintetében pedig a középmezőnyben szerepel.

A területi különbségek is látványosak: az első 30 helyezett közül 19 dunántúli járás, míg az utolsó 30 helyből 27 a Dunától keletre található. Ezek közül 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg, hét pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyei járás.