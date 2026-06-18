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Egy kalapács fotója közelről.
Nyitókép: Pixabay

Kalapáccsal esett neki haragosának – a rendőrség tisztázta a részleteket

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Az első híresztelések arról szóltak, hogy áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett, nincs eszméleténél. A rendőrség elfogta a támadót, és tisztázott bizonyos részleteket,

Súlyos támadás történt Balatonbogláron szerda délután, bontókalapáccsal támadt egy férfi egy helyi vállalkozóra – írja a sonline.hu.

A megyei lap úgy tudja, a sértett súlyos fejsérüléseket szenvedett és kómába esett, mentőhelikopter szállította kórházba. Információik szerint a támadót a rendőrség vitte el a helyszínről.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerda éjjel arról tájékoztatta a portált, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság nyomozást rendelt el június 16-án súlyos testi sértés kísérlet bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Mint írták,

a híresztelésekkel ellentétben, a megalapozott gyanú szerint aznap este 8 óra körül Balatonboglár belterületén egy férfi korábbi nézeteltérésdek miatt egy gumikalapáccsal fejbe ütötte haragosát, aki az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett,

kómáról vagy életveszélyes állapotról nincs szó.

A helyszínre mentőhelikopter nem érkezett, a sértettet a mentőszolgálat munkatársai földi úton a Kaposi Mór Oktatókórházba szállították, ahonnan még aznap otthonába távozhatott.

Az egyenruhások az adatgyűjtés során azonosították a feltételezett elkövetőt, akit június 17-én elfogtak és a Fonyódi Rendőrkapitányságra állítottak elő. A nyomozók az 58 éves férfit súlyos testi sértés kísérlet bűntett elkövetése miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

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