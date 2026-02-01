ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 1. vasárnap Ignác
Nyitókép: Unsplash

Egy kis chatelés után máris rettenetes dolgokat művelt a fiúkkal

Infostart / MTI

A férfi a sértettekkel chatbeszélgetéseket folytatott, majd személyes találkozókat egyeztettek, amelyek a 13 éves sértett esetében kizárólag külső helyszíneken, míg az idősebb fiúk esetében volt, hogy a sértett lakóhelyén vagy a vádlott lakásán jöttek létre.

Vádat emelt az ügyészség egy 25 éves férfi ellen, aki 14 év körüli fiúkkal létesített szexuális kapcsolatot pénzért cserébe, és többük pornográf fotóit is megszerezte – áll a Veszprémi Járási Ügyészség pénteki közleményében.

A vádirat szerint a férfi 2022 és 2024 között létesített szexuális kapcsolatot 14 év körüli fiúgyermekekkel, néhányuk pornográf fotóit is megszerezte.

A vádlott az egyik 13 éves fiúval internetes társkereső oldalon, két 15 éves sértettel a közös ismerősükön, illetve egy közösségi oldalon keresztül ismerkedett meg, míg egy 16 éves fiút edzősködése révén már korábbról ismert.

A férfi a sértettekkel chatbeszélgetéseket folytatott, majd személyes találkozókat egyeztettek, amelyek a 13 éves sértett esetében kizárólag külső helyszíneken, míg az idősebb fiúk esetében volt, hogy a sértett lakóhelyén vagy a vádlott lakásán jöttek létre. A férfi

a találkozók során szexuális kapcsolatot létesített a fiúkkal, két fiatalnak pénzzel fizetett, illetve egyiküknek alsóneműket, cigarettát, alkoholt is vásárolt.

A férfi a 13 éves és az egyik 15 éves fiút arra is rávette, hogy pornográf felvételeket készítsenek magukról, azokat interneten küldjék el neki, míg a szintén 15 éves másik sértettel létesített kapcsolatáról saját maga készített videófelvételeket.

Az ügyészség a vádiratában a szexuális visszaéléssel és gyermekpornográfiával vádolt férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta, azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványt tett a férfi minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől történő végleges eltiltására, amely során kiskorúakkal kerülhetne kapcsolatba - áll a közleményben.

