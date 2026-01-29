ARÉNA - PODCASTOK
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Borzalom egy debreceni albérletben

Infostart

Halálra késeltek egy férfit Debrecenben szerda este, a rendőrök emberölés miatt rendeltek el nyomozást – tájékoztatott a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

Azt írták, a gyanú szerint egy helyi férfi debreceni albérletükben késsel rátámadt az élettársára, valamint a nő ismerősére, egy másik férfira, aki szintén ott tartózkodott.

A megsebesített 27 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A 29 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Kórházba került a feltételezett támadó is – aki a jelenlegi adatok szerint saját magát is megsebesítette –, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A rendőrség az ügyben emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, és szakértők bevonásával vizsgálja az eset pontos körülményeit.

