Elfogták a rendőrök a Pest vármegyei lakásmaffia két tagját, akik az egyik megkörnyékezett ügyfelük akarata és tudta ellenére több ingatlan tulajdonjogát át akarták íratni mások nevére. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság különösen nagy kárt okozó csalás miatt indított eljárást a két férfi ellen, valamint kezdeményezték R. János letartóztatását és G. József bűnügyi felügyeletét, amit a bíróság rendelt el – írja a police.hu.

A bűncselekmény-sorozat még 2025 végén kezdődött, amikor egy csömöri lakost soha vissza nem térő lehetőséggel keresett meg egy külföldi ingatlanközvetítő, aki azt állította a férfinak, hogy a szomszédságában öt telek is eladó 200 millió forintért. Az ajánlat felkeltette a csömöri férfi érdeklődését, mert tudta, hogy a piaci értékük mintegy félmilliárd forintra tehető. Az ingatlanos azzal magyarázta ezt a rendkívüli lehetőséget, hogy a tulajdonos halálos beteg, így minél gyorsabban el akarja adni a telkeket.

Később azonban gyanús lett a férfinak, hogy a telkek tulajdonosa helyett is két „megbízott” volt jelen, valamint az is feltűnt neki, hogy az épület előtt járó motorral állt egy autó, amelyben egy idegen várakozott. Az érdeklődőt végül hiába próbálták siettetni, hogy menjen bele az ingatlanirodába, inkább néhány nap haladékot kért, és saját maga kezdte el kinyomozni, mi is történik. Felkereste a tulajdonlapon szereplő nőt a lakcímén. Mint kiderült,

a nő nem is akarta értékesíteni az ingatlanokat, és tudomása sem volt arról, hogy mások ezeket el akarják adni a nevében.

Ekkor derült ki az is, hogy a csalók azt terjesztik, hogy halálos beteg, így egyértelművé vált a nő számára, hogy bűncselekmény áldozata lett, ezért feljelentést tett a rendőrségen.

A nyomozók végül kiderítették, hogy az egész ügy mögött a 41 éves R. János, valamint a 71 éves G. József állt. A gyanú szerint R. János akarta átjátszani a házak tulajdonjogát más emberek nevére, amiben társa úgy működött közre, hogy a hamis közjegyzői okirat alapján mint meghatalmazott írta alá az adásvételi szerződéseket. Kiderült az is, hogy

a telkeket végül el is adták két vevőnek összesen mintegy 150 millió forintért.

A nyomozók január 13-án fogták el a két elkövetőt. R. Jánost útközben az autójában, G. Józsefet pedig táborfalvai lakásán. A kutatások során R. János budapesti lakásában mintegy 4 milliónyi forintot találtak a nyomozók, de elfogásakor a zsebében is egymillió forint lapult.