Súlyos gaztettre derült fény a Balatonnál – képek

Még december 5-én a szokásos vízi ellenőrzés közben illegálisan elhelyezett nyakzó hálót találtak a BHNp Zrt. halőrei a Kis-Balatonon. A hálót a Babos-sziget mellett, a parthoz mintegy 50 méterre helyezték el.

A halőrök gyorsan kiszabadították az akkor a hálóban lévő halakat, majd elhagyták a helyszínt, hogy a terület megfigyelését megszervezzék, illetve arra felkészüljenek.

Ez így is történt, és az elkövetők vasárnap a kora esti órákban, még a fényváltás idején érkeztek meg, és kezdték el a háló lehalazását. Ekkor vonták ellenőrzés alá a két férfit, akik a halőrök észlelése után a nádasba menekültek. A halőrök hőkamera segítségével találták meg őket, majd a Nagykanizsai Rendőrkapitányság járőreinek átadták a két férfit – írja a Pecaverzum.

A rendőrök az orvhalászokat a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra előállították.

A terület átvizsgálása után a halőrök kettő darab „V” alakban elhelyezett hálót találtak. Az egyik háló 50 méter hosszú, 1,8 méter magas, 8-szor 8 centiméter szembőségű, a másik pedig két részből összevart, 210 méter hosszú, 1,9 méter magas és 11-szer 11 centiméter szembőségű háló volt.

A hálókban összesen 120,445 kiló halat találtak: 27 dévért (42,48 kilogramm), 10 pontyot 54,445 kilogramm, 2 süllőt (18,46 kilogramm) és 2 csukát (5,06 kilogramm).