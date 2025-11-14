ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.7
usd:
331.23
bux:
107390.86
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Korábban is próbálhatott gyerekeket ellopni a budapesti csecsemőtolvaj

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy újpesti család felismerni vélte azt a 31 éves nőt, aki nemrégiben egy nyolcnapos újszülöttet próbált ellopni. Azt állítják, őket is megkörnyékezte alapítványi dolgozónak adva ki magát, és egy alkalommal majdnem sikerült ellopnia tőlük az akkor egy hónapos kisfiukat.

mint arról az Infostart is beszámolt, november 8-án egy anya bejelentést tett a rendőrségen, hogy a gyerekei felügyeletével megbízott nő az újszülöttet elvitte a lakásból. Az anya a rendőröknek azt mondta, november 6-án ismerkedett meg az utcán egy általa ismeretlen, de neki Renátaként bemutatkozó nővel, aki babaholmikat és gyógyszertári utalványokat ígért egy alapítvány nevében, annak munkatársaként.

A nyomozás során megállapították, hogy az elkövető taxival érkezett a nő lakásához és azzal is távozott onnan egy VII. kerületi lakásba, majd szintén taxival érkezett a kórházhoz is. A térfigyelő kamerák segítségével a rendőrségnek sikerült azonosítani az elkövetőt.

A Blikk úgy értesült, hogy a nő nem először kísérelhetett meg csecsemőt lopni. Egy újpesti család szerint ugyanez a nő próbálta meg eltulajdonítani az akkor alig egy hónapos gyermeküket pár héttel korábban. A család már jelentkezett a rendőrségen, és tanúként hallgatják majd ki őket.

Az anyuka elmondta, a nő azután kereste meg őket, hogy a kórházból való hazaengedésük után több fénykép is felkerült a kisfiúról a közösségi oldalra. Egy alapítvány munkatársaként mutatkozott be és szinte ugyanazzal a történettel állt elő, mint a frissen ismertté vált esetben. Összesen három alkalommal fordult meg náluk. Minden látogatása alkalmával hihetően adta elő a történetet, ám a harmadik találkozás gyanús fordulatot vett.

A gyanúsított elküldte a családot azzal az indokkal, hogy papírokat kell aláírniuk a közeli gyorsétteremben, az anyát pedig arra kérte, menjen le a bejárathoz, mert az édesanyja kocsival érkezik, és együtt mennek utánuk. A fiatal anyuka levitte a kisbabát a babakocsiban, ám a bejáratnál a nő visszaküldte őt egy táskáért, benne a pelenkával és a váltóruhával. Ezalatt rövid időre egyedül maradt a kisgyerekkel, és már épp kifelé indult a kapun, amikor az egyik nagyszülő váratlanul hazaért, mert gyanúsnak találta, hogy az említett étteremben senki se várta őket.

A tolvaj ekkor fejfájásra hivatkozva gyorsan távozott. A család akkor nem értette pontosan, mi történt, ám a napokban, amikor a hírekben meglátták a csecsemőtolvaj elfogásáról készült rendőrségi felvételeket, rögtön felismerték: a ruházat, a testalkat, az életkor és a történet is megegyezik a náluk járt nőével. Miután megosztották a történetet a közösségi médiában, többen is hasonló esetről számoltak be. Nem kizárt, hogy a nő már több babát is megpróbált elrabolni.

A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja a csecsemőtolvajt, ezért akár öt év szabadságvesztést is kaphat. A nyomozás jelenleg is tart, a történtek miatt elmeorvos is vizsgálni fogja a 31 éves nő állapotát.

Kezdőlap    Bűnügyek    Korábban is próbálhatott gyerekeket ellopni a budapesti csecsemőtolvaj

budapest

rendőrség

újszülött

csaló

nyomozás

emberrablás

csecsemő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Országos főállatorvos: szigorítani kell, újra felbukkant a madárinfluenza és a sertéspestis

Országos főállatorvos: szigorítani kell, újra felbukkant a madárinfluenza és a sertéspestis

Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy a laboratóriumi vizsgálat is igazolta a madárinfluenza-fertőzést egy Csongrád-Csanád vármegyei baromfitelepen, illetve az afrikai sertéspestist Baranya vármegyében. A szakember elmondta, milyen intézkedéseket tettek eddig, mi várható a továbbiakban, illetve hogy kell-e aggódnia a fogyasztóknak.
Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a friss európai GDP-rangsor!

Itt a friss európai GDP-rangsor!

Németország és Olaszország továbbra is toporog, Magyarország a sor végén kullog – az Eurostat közölte a harmadik negyedév GDP-statisztikáját, melyből felállítható a legfrissebb uniós növekedési rangsor. Noha az eurozóna teljesítménye messze áll a száguldástól, a számok azt mutatják, hogy a blokknak sikerült ellenállónak maradnia a vámok hatásával szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes videó: NFL-meccsen akart a pályára rohanni, örökre ki is tiltották

Döbbenetes videó: NFL-meccsen akart a pályára rohanni, örökre ki is tiltották

Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six areas of the capital are hit, and a further attack on a market in the south kills two others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 11:25
Súlyos büntetést kapott a miskolci útonálló
2025. november 14. 11:00
Csákánnyal felfegyverkezve indul, hogy végezzen a volt párjával
×
×
×
×