Korábban is próbálhatott gyerekeket ellopni a budapesti csecsemőtolvaj

mint arról az Infostart is beszámolt, november 8-án egy anya bejelentést tett a rendőrségen, hogy a gyerekei felügyeletével megbízott nő az újszülöttet elvitte a lakásból. Az anya a rendőröknek azt mondta, november 6-án ismerkedett meg az utcán egy általa ismeretlen, de neki Renátaként bemutatkozó nővel, aki babaholmikat és gyógyszertári utalványokat ígért egy alapítvány nevében, annak munkatársaként.

A nyomozás során megállapították, hogy az elkövető taxival érkezett a nő lakásához és azzal is távozott onnan egy VII. kerületi lakásba, majd szintén taxival érkezett a kórházhoz is. A térfigyelő kamerák segítségével a rendőrségnek sikerült azonosítani az elkövetőt.

A Blikk úgy értesült, hogy a nő nem először kísérelhetett meg csecsemőt lopni. Egy újpesti család szerint ugyanez a nő próbálta meg eltulajdonítani az akkor alig egy hónapos gyermeküket pár héttel korábban. A család már jelentkezett a rendőrségen, és tanúként hallgatják majd ki őket.

Az anyuka elmondta, a nő azután kereste meg őket, hogy a kórházból való hazaengedésük után több fénykép is felkerült a kisfiúról a közösségi oldalra. Egy alapítvány munkatársaként mutatkozott be és szinte ugyanazzal a történettel állt elő, mint a frissen ismertté vált esetben. Összesen három alkalommal fordult meg náluk. Minden látogatása alkalmával hihetően adta elő a történetet, ám a harmadik találkozás gyanús fordulatot vett.

A gyanúsított elküldte a családot azzal az indokkal, hogy papírokat kell aláírniuk a közeli gyorsétteremben, az anyát pedig arra kérte, menjen le a bejárathoz, mert az édesanyja kocsival érkezik, és együtt mennek utánuk. A fiatal anyuka levitte a kisbabát a babakocsiban, ám a bejáratnál a nő visszaküldte őt egy táskáért, benne a pelenkával és a váltóruhával. Ezalatt rövid időre egyedül maradt a kisgyerekkel, és már épp kifelé indult a kapun, amikor az egyik nagyszülő váratlanul hazaért, mert gyanúsnak találta, hogy az említett étteremben senki se várta őket.

A tolvaj ekkor fejfájásra hivatkozva gyorsan távozott. A család akkor nem értette pontosan, mi történt, ám a napokban, amikor a hírekben meglátták a csecsemőtolvaj elfogásáról készült rendőrségi felvételeket, rögtön felismerték: a ruházat, a testalkat, az életkor és a történet is megegyezik a náluk járt nőével. Miután megosztották a történetet a közösségi médiában, többen is hasonló esetről számoltak be. Nem kizárt, hogy a nő már több babát is megpróbált elrabolni.

A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja a csecsemőtolvajt, ezért akár öt év szabadságvesztést is kaphat. A nyomozás jelenleg is tart, a történtek miatt elmeorvos is vizsgálni fogja a 31 éves nő állapotát.