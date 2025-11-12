ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 12. szerda
Újszülött baba és a szülői kéz.
Nyitókép: Getty Images/Avalon_Studio

Budapesten ellopott csecsemő: új fejlemények az ügyben

Infostart / MTI

Nem esett baja annak az újszülöttnek, akit egy ismeretlen nő vitt el Budapesten, egy VIII. kerületi lakásból, a csecsemőt végül az elkövető rövid időn belül a Semmelweis Egyetem II. számú szülészeti klinikáján hagyta – közölték a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtótájékoztatóján.

Baricska Norbert rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese az esetről elmondta, november 8-án az anya tett bejelentést, hogy a gyerekei felügyeletével megbízott nő az újszülöttet elvitte a lakásból.

Az anya a rendőröknek azt mondta, november 6-án ismerkedett meg az utcán egy általa ismeretlen, de neki Renátaként bemutatkozó nővel, aki

babaholmikat és gyógyszertári utalványokat ígért egy alapítvány nevében, annak munkatársaként.

A találkozó után a két nő egy csevegőprogramon keresztül találkozót beszélt meg november 8-ára a VIII. kerület egyik közterére, azonban az elkövető a találkozó előtt megjelent a sértett lakásán, és előadta, hogy egy másik munkatársa fogja odaadni az ígért termékeket egy másik címen. A nő felajánlotta a sértettnek, hogy amíg elmegy az ajándékokért, addig vigyáz az újszülöttre és a két másik kiskorú gyerekre.

Az anya 20 perc várakozás után rájött, hogy rászedték, hazaérve pedig észrevette, hogy a nő elvitte a csecsemőt. A lakásban maradt gyerekek is azt mondták, hogy az ismeretlen nő vitte el a csecsemőt.

Baricska Norbert beszámolója szerint a rendőrségre aznap délután újabb bejelentés érkezett a Semmelweis Egyetem II. számú szülészeti klinikájáról, hogy egy ismeretlen – feltehetően parókát hordó nő – egy babamozgató kocsiba rakott egy újszülöttet és elhelyezte egy inkubátorba. A gyerek ruházata és személyleírása alapján megállapították, hogy az ellopott gyerekről van szó.

A rendőr ezredes elmondta, a nyomozás során megállapították, hogy

az elkövető taxival érkezett a nő lakásához és azzal is távozott onnan egy VII. kerületi lakásba, majd szintén taxival érkezett a kórházhoz is.

A térfigyelő kamerák segítségével a rendőrségnek sikerült azonosítani az elkövetőt.

Mivel a nőt nem találták meg az ismert lakcímén, elrendelték a körözést. A nő időközben ismét felvette a kapcsolatot az anyával, akivel november 9-ére egy újabb találkozót beszélt meg. Ezen a találkozón fogták el a rendőrök.

A csecsemőnek nem esett baja, testi épsége nem volt veszélyben - emelte ki Baricska Norbert, hozzátéve: az újszülött ellopása és kórházban hagyása között 1-1,5 óra telt el.

A tájékoztatás szerint a 31 éves elkövető szabadlábon védekezik.

A rendőröknek a nő a vallomásában azt mondta, azért vitte el az újszülöttet, mert neki nem lehet gyereke.

Baricska Norbert elmondta azt is, a nő saját családjának azt mondta, hogy az újszülött az övé, de lemond róla és gondozásba adja.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy az ügyben a tanúkihallgatások folyamatban vannak, a nőt elmeorvosi vizsgálat alá fogják vonni. Az elkövetővel szemben 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyes szabadság megsértése bűntettében indítottak eljárást, vizsgálják a kiskorú veszélyeztetése esetét is.

