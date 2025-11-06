Tíz beteget ölt meg az ápoló, és még huszonhét embert majdnem

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték szerdán egy németországi hospice kórház egykori ápolóját, akit tíz gyilkosság, illetve 27 gyilkossági kísérlet vádpontjában talált bűnösnek az aacheni bíróság.

A 44 éves elítélt egy Würselenben működő hospice intézményben dolgozott, ahol 2023 decembere és 2024 májusa között túladagolta az altatót vagy a fájdalomcsillapítót számos betegnek. Az ügyészség szerint a férfi azzal az indítékkal követte el a bűncselekményeket, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.

A bíróság határozata szerint a bűncselekmény különösen súlyosnak minősíthető, emiatt az elítéltet még 15 év után sem helyezhetik szabadlábra.

A férfi a tárgyalásán tagadta az ellene felhozott vádakat, és

a védelem felmentő ítéletet kért.

A nyomozók szerint azonban nem kizárt, hogy a most bíróság előtt bizonyított eseteken túl az egykori ápoló még további betegek halálát idézte elő, a hatóságok több évre visszamenőleg vizsgálnak gyanús eseteket.

Németországban 2019-ben is életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy sorozatgyilkos ápolót. Niels Högelt 85 gyilkosság vádjában találták bűnösnek Alsó-Szászországban. Júliusban pedig Berlinben fogtak perbe egy orvost, akit azzal vádolnak, hogy megölte tizenöt, palliatív ellátásban részesülő betegét. A 40 éves férfi a vád szerint "különböző gyógyszerek halálos keverékét" adta be 25 és 94 év közötti áldozatainak 2021 szeptembere és 2024 júliusa között. A német ügyészség szerint az orvos még sokkal több ember haláláért lehet felelős, több további gyanús esetet is vizsgálnak.