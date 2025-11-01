ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat
Egy kopott szék ázott lábai.
Ajakon, széklábbal: "az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét"

Infostart / MTI

A Nyíregyházi Törvényszék nem jogerősen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki halálra verte az apját egy széklábbal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ajakon - közölte pénteken az MTI-vel a törvényszék sajtószóvivője.

Bartha Andrea a közleményben azt írta: az ittas sértett tavaly augusztusban lakásukban szóváltásba került fiával, akit évek óta szóban és tettben is zaklatott. A 28 éves vádlott megpróbálta lenyugtatni az apját, aki a lakás végleges elhagyására szólította fel.

Az apa a köztük lévő zárt szobaajtót kinyitotta, és a vádlott felé közelített, aki egy széklábbal számos alkalommal megütötte. A sértett olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A verés után a terhelt bejelentést tett a segélyhívó számon azzal a kijelentéssel, hogy "az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét".

