Ajakon, széklábbal: "az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét"

Bartha Andrea a közleményben azt írta: az ittas sértett tavaly augusztusban lakásukban szóváltásba került fiával, akit évek óta szóban és tettben is zaklatott. A 28 éves vádlott megpróbálta lenyugtatni az apját, aki a lakás végleges elhagyására szólította fel.

Az apa a köztük lévő zárt szobaajtót kinyitotta, és a vádlott felé közelített, aki egy széklábbal számos alkalommal megütötte. A sértett olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A verés után a terhelt bejelentést tett a segélyhívó számon azzal a kijelentéssel, hogy "az van, hogy szétvertem a részeg apámnak a fejét".