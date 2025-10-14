Terror Miskolcon: lopott, verekedett és rabolt a férfi

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen rablás bűntette és más bűncselekmények miatt. Az elkövető hajnalban, Miskolc belvárosában két férfit bántalmazott, elvette értéktárgyaikat, míg egy alvó férfitól bort vett el – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2024. augusztusában, hajnalban, Miskolc belvárosában egy ittas férfit ököllel arcon ütött, majd a földre zuhant sértett nyakába akasztott táskát elvette. A táskában 8 ezer forint, személyes okmányok, bankkártya és okostelefon volt.

A támadó tovább sétált, találkozott egy férfival és egy kiskorú fiúval, majd csatlakozott hozzájuk. A vádlott észrevett egy padon alvó mozgáskorlátozott férfit, akitől a mellette lévő, két literes műanyag boros palackot ellopta.

Ezek után a megismert férfi ellen fordult, felszólította, hogy adjon pénzt, utasította arra, hogy fordítsa ki a zsebeit. Mivel a vádlott nem jutott pénzhez, a palackkal tarkón ütötte úgy, hogy a férfi az úttestre zuhant. A bántalmazó a sértett zsebéből elvette az irattartóját, az abban lévő személyes okmányaival, bankkártyával, majd távozott a helyszínről. A megvert férfi a palackot visszavitte a padon alvó sértettnek.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.