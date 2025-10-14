ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.61
usd:
337.46
bux:
102389.83
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Terror Miskolcon: lopott, verekedett és rabolt a férfi

Infostart

Az erőszakos férfi többeket is megtámadott egy augusztusi hajnalon: volt, akit ököllel, és volt, akit palackkal ütött meg. Értékeiket elvette, sőt egy mozgáskorlátozottól is ellopta a borát.

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen rablás bűntette és más bűncselekmények miatt. Az elkövető hajnalban, Miskolc belvárosában két férfit bántalmazott, elvette értéktárgyaikat, míg egy alvó férfitól bort vett el – írja közleményében az ügyészség.

A vádirat szerint a férfi 2024. augusztusában, hajnalban, Miskolc belvárosában egy ittas férfit ököllel arcon ütött, majd a földre zuhant sértett nyakába akasztott táskát elvette. A táskában 8 ezer forint, személyes okmányok, bankkártya és okostelefon volt.

A támadó tovább sétált, találkozott egy férfival és egy kiskorú fiúval, majd csatlakozott hozzájuk. A vádlott észrevett egy padon alvó mozgáskorlátozott férfit, akitől a mellette lévő, két literes műanyag boros palackot ellopta.

Ezek után a megismert férfi ellen fordult, felszólította, hogy adjon pénzt, utasította arra, hogy fordítsa ki a zsebeit. Mivel a vádlott nem jutott pénzhez, a palackkal tarkón ütötte úgy, hogy a férfi az úttestre zuhant. A bántalmazó a sértett zsebéből elvette az irattartóját, az abban lévő személyes okmányaival, bankkártyával, majd távozott a helyszínről. A megvert férfi a palackot visszavitte a padon alvó sértettnek.

Az ügyészség a büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Kezdőlap    Bűnügyek    Terror Miskolcon: lopott, verekedett és rabolt a férfi

garázdaság

lopás

rablás

ügyészség

miskolc

verekedés

erőszakosság

borsod-abaúj-zemplén vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

Gerendai Károly: október végéig meg kell állapodni, onnantól az én felelősségem, hogy megmentsük a Szigetet

Október végéig meg kell állapodni a jelenlegi tulajdonossal a Sziget fesztivál megmentéséről, továbbá meg kell teremteni azt a befektetői hátteret, amely a következő néhány évben biztosítani tudja a rendezvény működését – mondta az InfoRádióban Gerendai Károly. A fesztivál alapítója szerint az igazi kihívás megtalálni azt az utat, amelyen ismét üzletileg is sikeres lehet a Sziget.

Csicsmann László: a tűzszünetet sikerült elérni, de a konfliktust nem lehet ilyen rövid távon rendezni

 

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

VIDEÓ
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.15. szerda, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg

Trump Kínának: Velünk ezt nem tehetik meg

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak óvatosnak kell lennie Kínával, bár a két ország kapcsolata jelenleg kiegyensúlyozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt

Itt a friss Magyar Falu Program döntési lista 2025-ben: a pályázatok nyertesei, több mint 3 ezer kisbolt, hentesüzlet kap pénzt

Már nyilvános a nyertes pályázók, az 5 ezer fő alatti népességű települések kisboltjai, hentesüzletei listája, amelyek támogatás kapnak a Magyar Falu Program keretében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military says Red Cross heading to Gaza to collect bodies of more deceased hostages

Israeli military says Red Cross heading to Gaza to collect bodies of more deceased hostages

It comes as Israel reportedly says the Rafah border crossing will stay closed over Hamas's delay in handing over hostages' remains.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 20:23
Ezen a „rakott tésztán” még a hatóságok is elcsodálkoztak
2025. október 14. 19:13
Megölték hajléktalan társukat, íme a büntetés
×
×
×
×