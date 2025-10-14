Potyázó galambot taposott agyon az éhes állatkínzó

Földre esett egy bajor férfi sült krumplija, azonnal ott termett egy madár, mire a férfi agyontaposta az odaröppent galambot - írja a Die Weltre hivatkozva az Index.

Ennek folyományaként az éhes, megvadult férfi ellen állatkínzás miatt indul eljárás, akár 3 év börtön is járhat a meggondolatlan mozdulatért, no és persze pénzbírság.

Az 58 éves férfi a kulmbachi Holzmarkton próbált jóllakni egy kis krumplival, először csak az állat farkára lépett rá, majd "rendesen" megtaposta a madarat.

A járókelők hívták rá a rendőröket.

Egy hasonló heidelbergi esetben egy férfi - aki egy galamb fejét tépte le - napi 15 eurós büntetést kapott, 90 napra. Egy berlini eset 300 eurót "ért".