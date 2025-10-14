ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 14. kedd
Nyitókép: Pexels.com

Potyázó galambot taposott agyon az éhes állatkínzó

Infostart

Állatkínzás miatt eljárás indult a német férfi ellen.

Földre esett egy bajor férfi sült krumplija, azonnal ott termett egy madár, mire a férfi agyontaposta az odaröppent galambot - írja a Die Weltre hivatkozva az Index.

Ennek folyományaként az éhes, megvadult férfi ellen állatkínzás miatt indul eljárás, akár 3 év börtön is járhat a meggondolatlan mozdulatért, no és persze pénzbírság.

Az 58 éves férfi a kulmbachi Holzmarkton próbált jóllakni egy kis krumplival, először csak az állat farkára lépett rá, majd "rendesen" megtaposta a madarat.

A járókelők hívták rá a rendőröket.

Egy hasonló heidelbergi esetben egy férfi - aki egy galamb fejét tépte le - napi 15 eurós büntetést kapott, 90 napra. Egy berlini eset 300 eurót "ért".

német

állatkínzás

galamb

24 ÓRA
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Hullámvasúton a forint

Hullámvasúton a forint

Kedden délelőtt gyengült a forint a vezető devizákkal szemben, és délután sem tudott talpra állni. A hangulatot rontja, hogy az USA és Kína között egyre mélyebb kereskedelmi feszültség bontakozik ki.

Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt

Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt

Az IMF jelentősen rontotta Magyarország gazdasági kilátásait: az idei évre mindössze 0,6%-os, 2026-ra pedig 2,1%-os GDP-növekedést prognosztizál.

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

Gaza peace 'is no small challenge', UK PM says, as Palestinians fear ceasefire may not hold

It comes as the IDF names two of the four deceased hostages handed over by Hamas on Monday as Bipin Joshi and Guy Illouz.

