2025. október 12. vasárnap
The Power of Crypto currency and digital wallets. Transforming Industries and Customer Service. A Look into the Future. Yellow Bitcoin icon on smart phone. 3D render
Nyitókép: da-kuk / Getty Images

120 milliót csaltak ki egy 64 éves asszonytól

Infostart

Egy székesfehérvári családot 120 millió forintos kár ért egy nemzetközi szinten működő, kriptobefektetést és online oktatást ígérő, feltehetően szervezett bűnbanda tevékenysége miatt. A „Webinar Universe” nevű platform ellen az ORFK jelenleg is kilenc büntetőeljárást folytat, de a társaság továbbra is zavartalanul működik, újabb áldozatokat szedve.

A Székesfehérváron élő 64 éves asszonytól az elmúlt négy évben csaltak ki összesen 120 millió forintot a csalók. A nő egy online hirdetésre válaszolt, amelynek nyomán az áldozat bekapcsolódott a platform által kínált „online képzésbe”, amely kriptovaluta befektetést ígért. A pénzt több részletben, külföldi bankszámlákra utalva, illetve utánvéttel érkező csomagok átvételekor fizette ki - írja a blikk.hu.

A károsult család beszámolója szerint a nő megtakarításai, öröksége (két nyaraló és egy családi ház) és egy Balaton-parti büfé eladásából származó teljes összege elveszett. A család másfél éve tett feljelentést a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon, különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt.

A Webinar Universe módszere, hogy a kriptobefektetésekben járatlan embereket célozzák meg online képzések ígéretével, amelyhez „ajándékba” kriptovalutát adnak. A pénzkivételt ezután különböző ürügyekkel (pl. tagsági díj, biztosítási díj, határidő túllépése) gátolják.

Az ORFK tájékoztatása szerint a honlapot üzemeltető cég ellen jelenleg is kilenc büntetőeljárás van folyamatban. A székesfehérvári ügyben a nyomozás jelenleg is zajlik, az ügyészség két alkalommal is elrendelte a nyomozás folytatását, miután a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság megszüntette volna az eljárást. A hatóság megerősítette, hogy az eljárás során megtörtént a lefoglalt elektronikus eszközök (laptop, telefon) tartalmi elemzése.

A székesfehérvári nő elmondása szerint négy év alatt több mint tíz, magát a platform munkatársának kiadó ember tartotta vele folyamatosan a kapcsolatot,

jellemzően visszahívhatatlan budapesti telefonszámokról.

A károsult a mai napig bízik abban, hogy visszakapja a pénzét, de már feltételezi, hogy csalás áldozatává vált. A hivatalos adásvételi szerződést a károsultak egy csendes-óceáni szigeten székelő céggel kötötték.

A hétvége során ismét gondot okoztak az ismeretlen, feltételezhetően orosz drónok Európa légterében, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton a legendás Tomahawk rakétákról tárgyalt Donald Trumppal. Az orosz csapatok elkezdtek behatolni Kupjanszk területére, északra helyeződött át az offenzíva. Kijev és Moszkva kölcsönösen igyekszik minél nagyobb kárt tenni egymás energetikai infrastruktúrájában. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

A NAV közzétette az október 13-án kezdődő hétre tervezett operatív ellenőrzéseinek helyszíneit és időpontjait.

Elsewhere, dozens of aid trucks have been seen crossing into Gaza, but UN agencies say this falls short of what is needed in the territory.

