120 milliót csaltak ki egy 64 éves asszonytól

A Székesfehérváron élő 64 éves asszonytól az elmúlt négy évben csaltak ki összesen 120 millió forintot a csalók. A nő egy online hirdetésre válaszolt, amelynek nyomán az áldozat bekapcsolódott a platform által kínált „online képzésbe”, amely kriptovaluta befektetést ígért. A pénzt több részletben, külföldi bankszámlákra utalva, illetve utánvéttel érkező csomagok átvételekor fizette ki - írja a blikk.hu.

A károsult család beszámolója szerint a nő megtakarításai, öröksége (két nyaraló és egy családi ház) és egy Balaton-parti büfé eladásából származó teljes összege elveszett. A család másfél éve tett feljelentést a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon, különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt.

A Webinar Universe módszere, hogy a kriptobefektetésekben járatlan embereket célozzák meg online képzések ígéretével, amelyhez „ajándékba” kriptovalutát adnak. A pénzkivételt ezután különböző ürügyekkel (pl. tagsági díj, biztosítási díj, határidő túllépése) gátolják.

Az ORFK tájékoztatása szerint a honlapot üzemeltető cég ellen jelenleg is kilenc büntetőeljárás van folyamatban. A székesfehérvári ügyben a nyomozás jelenleg is zajlik, az ügyészség két alkalommal is elrendelte a nyomozás folytatását, miután a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság megszüntette volna az eljárást. A hatóság megerősítette, hogy az eljárás során megtörtént a lefoglalt elektronikus eszközök (laptop, telefon) tartalmi elemzése.

A székesfehérvári nő elmondása szerint négy év alatt több mint tíz, magát a platform munkatársának kiadó ember tartotta vele folyamatosan a kapcsolatot,

jellemzően visszahívhatatlan budapesti telefonszámokról.

A károsult a mai napig bízik abban, hogy visszakapja a pénzét, de már feltételezi, hogy csalás áldozatává vált. A hivatalos adásvételi szerződést a károsultak egy csendes-óceáni szigeten székelő céggel kötötték.