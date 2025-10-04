ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman feet on bycikle pedal in sunset light
Nyitókép: Solovyova/Getty Images

Biciklist sodort el a gyorshajtó, majd sorsára hagyta

Infostart

Az ügyészség most vádat emelt az ittasan száguldó, majd az elütött biciklist otthagyó sofőr ellen.

A Kecskeméti Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztása és ittas járművezetés miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki autójával elsodort egy kivilágítatlan kerékpárost, majd megállás nélkül elhajtott a helyszínről – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a vádlott 2023. október 15-én, este, Solton, ittasan, a megengedettet sebességet túllépve közlekedett az autójával. A nő a járművének az elejével nekiütközött az előtte sötét ruhában közlekedő, kivilágítatlan kerékpárosnak. A szabálytalanul közlekedő sértett elesett és az útpadkára zuhant. A kerékpáros 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

A vádlott annak ellenére, hogy a balesetet észlelte, a helyszínről megállás nélkül elhajtott, nem nyújtva segítséget a sérült férfinak.

A sofőr is több KRESZ szabályt megszegett, így azt, hogy járművet az vezethet, akinek a szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Emellett a balesettel érintett jármű vezetőjeként köteles lett volna azonnal megállni, a sérült vagy veszélybe került személy részére segítséget nyújtani, személyi sérülés esetén a rendőrséget értesíteni. Ilyen esetben a helyszín csak a rendőr engedélyével hagyható el.

Az ügyészség a nőt ittas állapotban elkövetett járművezetés, valamint segítségnyújtás elmulasztásának vétségével vádolja és ezért vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban – tárgyalás mellőzésével – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségéről a Kalocsai Járásbíróság fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Biciklist sodort el a gyorshajtó, majd sorsára hagyta

vádemelés

kerékpáros

ügyészség

gyorshajtás

cserbenhagyásos gázolás

solt

bács-kiskun vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást

Egyáltalán nem ideális, ha hosszú időn keresztül dízelgenerátorok látnak el egy atomerőművet árammal – mondta az InfoRádióban az atomenergetikai szakértő. Arról is beszélt, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy a zaporizzsjai létesítmény nyolc üzemelő dízelgenerátora további üzemanyag-ellátást kapjon.
 

Az atomenergia fontos a tiszta környezet megteremtéséhez

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kilenc kilométeres hamfelhő lövellt ki a vulkánból, kiadták a vörös kódot

Kilenc kilométeres hamfelhő lövellt ki a vulkánból, kiadták a vörös kódot

Több mint kilenc kilométeres hamu- és füstfelhőt lövellt ki a Kamcsatka-félszigeten található Kronockij vulkán szombaton, helyi hatóságok a légi közlekedésben vörös kódra változtatták a riasztásiszintet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiszivárgott! Már készülnek a magyar euró bevezetésére: így fog kinézni az érme, bankjegy

Kiszivárgott! Már készülnek a magyar euró bevezetésére: így fog kinézni az érme, bankjegy

miközben a döntéshozók még mérlegelnek, a háttérben már megszülettek azok a látványos elképzelések, hogyan is nézhetne ki a magyar euró.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

Trump tells Israel to stop bombing Gaza as Hamas agrees to release hostages

The US president says he believes Hamas is "ready for a lasting peace", as the group seeks further negotiations on his peace proposal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 21:15
Kirívóan sok kábítószert találtak a rendőrök a lekapcsolt dílernél
2025. október 3. 20:36
Fel akarta gyújtani a jótevőjét
×
×
×
×