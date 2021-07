25 millió forintos kártérítés jár a lúgos orvos áldozatának

Helybenhagyta a Fővárosi Ítélőtábla a lúgos orvos áldozatának kártérítési ügyében született elsőfokú ítéletet. A férfinak 15 napon belül kell 25 millió forintot fizetnie, de neki kell megtérítenie a csaknem 500 ezer forintos perköltséget és a kétmillió forintos fellebbezési illetéket is. Magyarországon eddig nem sok példa volt arra, hogy egy ilyen súlyú ügyben ekkora összegű kártérítést ítéljenek meg egy bűncselekmény áldozatának – írja a Telex.

A kórházigazgatóként dolgozó férfi 2013-ban volt szeretőjének lakására ment, megkötözte a nőt, altatót, nyugtatót adott be neki, majd levetkőztette és maró anyagot öntött az altestére, ami másod- és harmadfokú égési sérüléseket, életveszélyt okozott. A sérülések több korrekciós műtét után is maradandóak. A férfit 11 év szabadságvesztésre ítélték jogerősen életveszélyt okozó testi sértés és más cselekmények miatt.

A jogerős ítélet indoklása szerint a férfi áldozatát „a nőiségében alázta meg, és fájdalmas sérüléseket okozott”, aminek következtében a nő „alapvető életfunkcióiban és mindennapos élettevékenységeiben” most is korlátozott. „Soha nem lesz képes teljes értékű életet élni, pszichés állapotromlása olyan mértékű, ami további gyógyszeres és pszichoterápiás kezelését teszi szükségessé” – áll az ítéletben, és a bíróság kiemelte azt is, hogy a pénzbeli kártérítés meghatározásakor a károsult egyedi körülményeit és az őt ért hátrányokat összességében kell figyelembe venni.

A nő ügyvédje úgynevezett biztosítási intézkedés iránti kérelmet nyújtott be a bíróságra, mert attól tartottak, hogy az elkövető értékesíti nagy értékű tulajdontárgyait. A végrehajtók végül május 7-én leltárba vették és biztosították a férfi ingóságait, és a fővárostól néhány kilométerre található, több száz négyzetméteres ingatlanját

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán