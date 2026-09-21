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Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Erzsébetvárosi gyilkosság: folyik a hajtóvadászat, mégsem az egyik tettest kapták el

Infostart / MTI

Elengedték az erzsébetvárosi gyilkosság ügyében elfogott férfit a rendőrök, „megalapozott gyanú hiányában”. A két tettest továbbra is keresik.

Elengedte a rendőrség az erzsébetvárosi gyilkosság ügyében elfogott férfit, mert vele szemben a megalapozott gyanú nem áll fent.

A VII. kerületi Akácfa utcában péntekre virradóra egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) emberölés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A BRFK a rendőrség honlapján azt közölte, hogy a nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket.

A rendőrök egy 40 éves férfit szombaton a reggeli órákban elfogtak. A nyomozók a férfi elszámoltatása során megállapították, hogy a 40 éves férfival szemben a megalapozott gyanú nem áll fent, ezért szabadon távozott.

Az elkövetőket továbbra is keresik, a 48 éves Rostás Zsoltot és társát elfogatóparancs alapján körözik – írták a police.hu oldalon.

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