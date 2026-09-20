Óriási fordulat látszik brexit-ügyben a brit közvéleményben

A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov által a Best for Britain nevű, gazdasági elemzők és politikatudományi kutatók alkotta EU-párti civil szervezet számára 11 927 brit állampolgár bevonásával elvégzett országos vizsgálat kimutatta, hogy a 632 angliai, walesi és skóciai választókörzet közül 628-ban Nagy-Britannia csaknem hét éve megszűnt EU-tagságának maradéktalan helyreállítása lenne a kétoldalú kapcsolatrendszer szorosabbra vonásának legnépszerűbb módja.

A kivételt képező négy választókerületet a Nigel Farage vezette radikálisan EU-ellenes szélsőjobboldali Reform UK párt képviseli a londoni alsóházban.

A YouGov-Best of Britain felmérés szerint a reprezentatív vizsgálatba bevont teljes választói minta 35 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közeledés lehetséges módjai közül leginkább Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozását szeretné.

Ez magasan a legnagyobb arány az összes többi lehetőség támogatottságához képest, és a kutatásból kitűnik, hogy a britek elenyésző kisebbsége pártolná a „félmegoldásokat": a résztvevők alig 6 százaléka támogatná például, hogy Nagy-Britannia csak az EU egységes belső piacára lépjen vissza, és mindössze 5 százalék helyeselné, ha az ország csak az EU vámuniójának lenne ismét a tagja.

A válaszolók 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közeledés helyett inkább még tovább lazítaná Nagy-Britannia és az EU kapcsolatait.

Az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot az országos átlagon belül

a kormányzó Munkáspárt szavazótáborának 55 százaléka,

a Liberális Demokraták 56 százaléka,

a Zöldek 67 százaléka szeretné.

A legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt híveinek 20 százaléka látná szívesen Nagy-Britannia visszatérését az EU-ba.

Keir Starmer előző és Andy Burnham jelenlegi brit miniszterelnök egyaránt kizárta, hogy Nagy-Britannia visszalépjen az Európai Unióba, ahonnan az ország 2020-ban távozott, de a kormányzó Munkáspárton belül mind erőteljesebb vita bontakozik ki ebben a kérdésben.

Ennek egyik legerőteljesebb megnyilvánulásaként Sadiq Khan, London munkáspárti polgármestere nemrégiben kijelentette, hogy a Labour következő választási programjának tartalmaznia kell Nagy-Britannia újbóli csatlakozását az Európai Unióhoz, Wes Streeting védelmi miniszter pedig néhány hete egy politikai rendezvényen „katasztrofális hibának” nevezte a kilépést az EU-ból, és szintén kijelentette, hogy Nagy-Britanniának „egy napon” vissza kell térnie az Európai Unióba.