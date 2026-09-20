A Kárpáti Nyolcak-csúcson a Mol ukrán olajcéggel írt alá szerződést

A vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak (C8) formátum első csúcstalálkozóján írták alá.

„Az üzemanyag-ellátási infrastruktúránk elleni folyamatos orosz támadások miatt az egész piac stabilitását szolgálja az ellátási útvonalak diverzifikálása és további tárolókapacitások kiépítése a támadások által nem sújtott területeken kívül. A közös projekt megvalósítása hosszú távon nemcsak az ukrán fogyasztók számára biztosítja az üzemanyag-ellátás megbízhatóságát, hanem elősegíti az Ukrajna és Magyarország között a határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését is” – írta Szerhij Fedorenko, a Naftohaz ügyvivő igazgatója.

A C8 tagjai Ukrajna, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. A tervek szerint a tagállamok a biztonság- és az energiapolitika terén is együttműködnek.