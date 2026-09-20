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MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

A Kárpáti Nyolcak-csúcson a Mol ukrán olajcéggel írt alá szerződést

Infostart / MTI

A Naftohaz és a magyar Mol energetikai konszern memorandumot írt alá kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények megépítéséről Magyarországon, az ukrán-magyar határ közelében – közölte az ukrán gáz- és olajipari vállalat.

A vonatkozó dokumentumot a Kárpáti Nyolcak (C8) formátum első csúcstalálkozóján írták alá.

„Az üzemanyag-ellátási infrastruktúránk elleni folyamatos orosz támadások miatt az egész piac stabilitását szolgálja az ellátási útvonalak diverzifikálása és további tárolókapacitások kiépítése a támadások által nem sújtott területeken kívül. A közös projekt megvalósítása hosszú távon nemcsak az ukrán fogyasztók számára biztosítja az üzemanyag-ellátás megbízhatóságát, hanem elősegíti az Ukrajna és Magyarország között a határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztését is” – írta Szerhij Fedorenko, a Naftohaz ügyvivő igazgatója.

A C8 tagjai Ukrajna, Románia, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Csehország, Ausztria és Szerbia. A tervek szerint a tagállamok a biztonság- és az energiapolitika terén is együttműködnek.

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Kezdőlap    Belföld    A Kárpáti Nyolcak-csúcson a Mol ukrán olajcéggel írt alá szerződést

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