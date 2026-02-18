Shia LaBeouf bilincsben: kocsmai verekedésért tartóztatták le

Verekedésbe keveredett Shia LaBeouf a New Orleans-i Mardi Gras karneválon. A színészt a személyzet kísérte ki egy bárból, mielőtt tovább fajultak volna az események – írja a TMZ híradása nyomán az Index.

Az amerikai lap egy olyan videót is közzétett, amelyen a színész a mentősökkel beszélget.

? EXCLUSIVE: Shia LaBeouf got into a fight overnight during Mardi Gras in NOLA. Paramedics were brought to the scene to treat him and the actor was later arrested.



Details: https://t.co/1JNWoconvN pic.twitter.com/P596Xtfmr5 — TMZ (@TMZ) February 17, 2026

A bírósági jegyzőkönyvek szerint a színészt letartóztatták, és kétrendbeli testi sértéssel vádolják.

Shia LaBeoufnek nem ez az első bírósági ügye: votl barátnője, FKA Twigs 2020-ban perelte be szexuális zaklatás, bántalmazás és érzelmi bántalmazás miatt, valamint azzal is vádolta, hogy tudatosan fertőzte meg nemi betegséggel. mellett egy olyan esetet is részletesen leírt, amikor LaBeouf azzal fenyegetőzött, hogy szándékosan karambolt okoz, miközben Twigs is az autóban ült, majd egy benzinkútnál fizikailag bántalmazta.

A színész tagadta a vádakat, a kereset benyújtásakor azt nyilatkozta, hogy sok állítás „nem igaz”, de a New York Timesnak azt mondta: „Nem vagyok abban a helyzetben, hogy megmondjam bárkinek, hogyan kellett volna éreznie magát a viselkedésem miatt. Nincs mentségem az alkoholizmusomra vagy az agressziómra, csak kifogásaim.” A felek végül tavaly nyáron peren kívül egyeztek meg.