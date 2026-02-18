ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
CANNES, FRANCE - MAY 18: Shia LaBeouf attends the The Phoenician Scheme red carpet at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 18, 2025 in Cannes, France. (Photo by Gisela Schober/Getty Images)
Nyitókép: Gisela Schober/Getty Images

Shia LaBeouf bilincsben: kocsmai verekedésért tartóztatták le

Infostart

A Transformers-filmek szereplője New Orleansban keveredett verekedésbe egy bárban, végül a személyzet tessékelte ki. Most kétrendbeli testi sértés miatt kell felelnie.

Verekedésbe keveredett Shia LaBeouf a New Orleans-i Mardi Gras karneválon. A színészt a személyzet kísérte ki egy bárból, mielőtt tovább fajultak volna az események – írja a TMZ híradása nyomán az Index.

Az amerikai lap egy olyan videót is közzétett, amelyen a színész a mentősökkel beszélget.

A bírósági jegyzőkönyvek szerint a színészt letartóztatták, és kétrendbeli testi sértéssel vádolják.

Shia LaBeoufnek nem ez az első bírósági ügye: votl barátnője, FKA Twigs 2020-ban perelte be szexuális zaklatás, bántalmazás és érzelmi bántalmazás miatt, valamint azzal is vádolta, hogy tudatosan fertőzte meg nemi betegséggel. mellett egy olyan esetet is részletesen leírt, amikor LaBeouf azzal fenyegetőzött, hogy szándékosan karambolt okoz, miközben Twigs is az autóban ült, majd egy benzinkútnál fizikailag bántalmazta.

A színész tagadta a vádakat, a kereset benyújtásakor azt nyilatkozta, hogy sok állítás „nem igaz”, de a New York Timesnak azt mondta: „Nem vagyok abban a helyzetben, hogy megmondjam bárkinek, hogyan kellett volna éreznie magát a viselkedésem miatt. Nincs mentségem az alkoholizmusomra vagy az agressziómra, csak kifogásaim.” A felek végül tavaly nyáron peren kívül egyeztek meg.

Kezdőlap    Bulvár    Shia LaBeouf bilincsben: kocsmai verekedésért tartóztatták le

Láthatatlan erők hajtják a forintot, a külföldi csapásokat is állja a magyar deviza

Láthatatlan erők hajtják a forintot, a külföldi csapásokat is állja a magyar deviza

Az elmúlt napokban a dollár mozgásai határozták meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése a 378, míg a dolláré a 319 forintos szint körül kezdte a napot. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, a devizapiacokon addig is komoly mozgások várhatók, a mai nap brit és amerikai adatok mozgathatják az árfolyamokat.

Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez

Erősödik az összefogás: újabb csoport csatlakozott a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását követelőkhez

A közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei összefognak a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért.

US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

US says 'meaningful progress' made as Ukraine talks enter second day

The US special envoy struck an optimistic note after the first day of talks in Geneva, but hopes for a breakthrough remain low.

