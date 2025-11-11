Olcsó bérlettel készül és rövid üzemszünetet tervez a MOL-Bubi

A Budapesti Közlekedési Központ közleménye felidézte, hogy a Bubi új generációja jövő májusban startolt volna, a Fővárosi Közgyűlés azonban szerződéskötés előtt kockázatelemzést kért a BKK-tól az eljárás kapcsán. A társaság célja az, hogy a nem várt akadály ellenére is minél rövidebb ideig tartson az átállás. A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik, így jelenleg csak havi bérlet vásárolható. Az új rendszerbe a korábban vásárolt éves, féléves bérletek technikai okokból nem vihetők át, ezért a társaság már korábban kivezette ezeket a terméktípusokat.

November 22-ig havi bérletet lehet vásárolni november 23-ától azonban a havi bérletek nem újulnak meg automatikusan, és ezt követően a társaság bevezeti a téli MOL Bubi-bérletet, amelyet 500 forintért lesz elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik. A téli bérlet - függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-án jár le. A BKK ismertetése szerint ugyanakkor jelenleg is azon dolgoznak, hogy decembert követően hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás és a lehető legrövidebb üzemszünettel járjon a Bubi felhasználóinak.

Az új flotta a szerződéskötést követő maximum hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon, de a jövőbeli partner előbb is teljesítheti a vállalásait. Az új Bubi rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető, új kerékpárokból álló flotta állna a felhasználók rendelkezésére, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azok számára is, akik eddig nem próbálták.

Az új közbringarendszer legalább 5 ezer teljesen új kerékpárt biztosítana, amelyből legalább ezer darab elektromos rásegítésű lenne, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebbi, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot is lefedheti idővel.

Az új szolgáltatás később olyan megállókba és városrészekbe is elérne, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy az Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lennének.